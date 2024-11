¡La mandó con un prestamista! Bertha paga por el consejo de su comadre

Bertha no volverá a creer en su comadre; necesitaba salir de un apuro y ahora no le ve el fin a los intereses. Bertha se quedó sin pantalla por culpa de su comadre; si Bertha no hubiera aceptado ese préstamo, Bertha tendría su televisión. Bertha necesita una solución de su comadre, pues ella la metió en el problema y quiere que ella la saque de él.