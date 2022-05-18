Familia Ocaña revela los avances en el caso de Octavio Ocaña.

Aunque siguen en el duelo por el asesinato de su hijo Octavio Ocaña, en octubre del año pasado, los padres del actor han recibido una buena nueva en su familia, pues su hija Ana, una de las gemelas, los convertirá este año en abuelos y es su hermana Bertha quien lo comparte con Ventaneando.

Sí, efectivamente, tú lo has dicho, la vida sigue en nuestra familia, por ahora nos encontramos muy contentos, porque tenemos la llegada de un nuevo integrante que es un bebé. Mi hermana Ana Leticia, quien vive en Veracruz, es la que se encuentra ahorita embarazada. Nos acaba de dar la noticia hace pocos días, de hecho, yo creo que tiene días, semanas su embarazo, realmente no tiene como el mes

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Mis papás siempre han soñado con ser abuelos, siempre ha sido como un sueño para ellos, siempre nos lo pidieron mucho, desafortunadamente llega en este momento que estamos viviendo, ya lo compartía yo también en redes sociales

Para nosotros, sigue siendo una etapa en nuestras vidas muy difícil, muy complicada. La ausencia de un hermano, nunca jamás nada va a poder suplirla, gracias a Dios de salud se encuentran bien. Sin embargo, ahorita con muchos sentimientos encontrados por la parte de que ‘vamos a hacer abuelos’, pero les hubiera gustado tener hijo para mucho rato más, tener a Octavio por muchos años más y haber disfrutado, también el que Octavio formara una familia, el que Octavio tuviera hijos. Obviamente, es algo que incluso a ellos les sigue pegando y les pegará toda su vida

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En otros temas, Bertha nos puso al tanto de la investigación para esclarecer el asesinato de su hermano.

Por nuestra parte, sí estamos a punto de entregarle ya a la Fiscalía en el Estado de México, nuestro dictamen, hicimos la verdad bastantes peritajes, los cuales en su momento decidimos, ya mejor mantenerlos un poco en privado, fueron varios, alrededor de 5 o 6 peritajes y pues bueno estamos a días de poderlos entregar

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