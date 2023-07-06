Mayela Laguna demandará a Luis Enrique Guzmán si no cumple con manutención.

A pesar de haberse sometido a una prueba de paternidad, cuyos resultados arrojaron cero compatibilidad con su menor hijo, Luis Enrique Guzmán deberá cumplir con sus obligaciones, en cuanto a la manutención del menor, hasta que un juez dictamine lo contrario, así lo afirmó a Ventaneando, Porfirio Ramírez Mendoza, abogado de Mayela Laguna, madre del niño.

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Mientras no haya una sentencia, una sentencia que pase por todas las instancias que tiene un juicio, las obligaciones siguen subsistiendo, no es nada más la colegiatura y la medicina, el niño come, el niño debe de vivir en un espacio digno

Respecto a la prueba de ADN, que de manera particular Luis Enrique se practicó, comentó:

Por eso lo delicado del tema, que no tenemos esa certeza de cómo se realizó, por eso existen tribunales y juzgados, donde ahí existen formalidades, como lo es, que se tomen las muestras de ambas partes. Yo no estoy poniendo en tela de juicio, la palabra del señor, ni de su abogado, lo que estoy poniendo en tela de juicio es la forma

¿Cómo sería el proceso legal?

Y refrendó lo dicho en su comunicado, sobre que si no hay una respuesta sobre la manutención general del niño, procederán legalmente. Además, de asegurar que Mayela aún no ha sido notificada de la demanda con la que Luis Enrique, intentará revocar su paternidad.

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