Borra a la novia de su hijo de la FOTO de su propia boda.

Para la mamá de un novio, la boda de su hijo resultó ser uno de los episodios más amargos de su vida, por lo que en un acto insólito quitó a la novia de su propia foto de bodas, para colgarla en su casa sin la mujer "que le quitó a su hijo".

Fue por medio TikTok, donde la usuaria de nombre Vanessa, analizó una de las fotografías del día en que sus papás se casaron. En el video se narra cómo fue que su abuela editó la fotografía para que borraran a su madre de la imagen.

“Bueno, díganme que la familia de su papá odia a su mamá sin decirlo, empiezo yo”, así empieza la chica en el video que ya es viral en diversas redes sociales.

Te puede interesar: Ladrón se vuelve viral por la belleza de su rostro y cuerpo bien trabajado. (FOTO)

El divertido video de la suegra quitando de la foto a su nuera

En el clip compartió la foto original donde está su mamá con su vestido de bodas, su esposo y algunos familiares cercanos.

Más adelante en el video, Vanessa muestra la foto editada que su abuela mandó a realizar para que la pudiera presumir en su hogar.

“Esta es la foto cuando ellos se casaron y esta es la foto que mi abuela mandó a sacar sin mi mamá. Son exactamente las mismas fotos, la diferencia es que en esta está mi mamá y en esta otra mi abuela la mandó a quitar”, dijo la chica.

Vanessa no dijo el motivo por el cual su abuela tuvo un enorme odio hacia su madre y la llevó a borrarla de la foto familiar del día de la boda de su hijo.

Desde luego este video provocó comentarios muy divertidos en la red social, pues algunos deseaban tener una suegra que les exprese "su amor" de esa manera.

También podría interesarte: Gana viaje al espacio con SpaceX, no va por sobrepeso.