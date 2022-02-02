Ladrón se vuelve viral por la belleza de su rostro y cuerpo bien trabajado. (FOTO)

El atractivo físico de un delincuente tiene vueltas locas a algunas mujeres, quienes han destacado la perfección de sus facciones y su cuerpo atlético.

Se trata de Jonathan Cahill, un delincuente de casas buscado por la policía de West Yorkshire, al norte de Inglaterra, cuyos ojos azules llamaron la atención de las usuarias de las redes sociales.

La policía de West Yorkshire pidió la colaboración ciudadana para encontrar al ladrón, pero el mensaje estuvo acompañado de las imágenes del apuesto hombre que se viralizó en internet.

Jonathan Cahill, de 37 años, salió de prisión el pasado septiembre tras cumplir una sentencia por robo, pero las autoridades consideran que violó los términos de su libertad condicional.

Las fotos de Cahill dieron de qué hablar entre millones de internautas, quienes se ofrecieron a encontrar al apuesto hombre sin nada a cambio.

“Él está en mi cama”, “Voy a dejar mi puerta abierta” y “¿Su delito es robar casas o corazones?”, escribieron algunas mujeres en Twitter.

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La policía de West Yorkshire toma drástica decisión

Tras el furor que causó el retrato de Jonathan Cahill, la policía de West Yorkshire eliminó la publicación de Facebook y Twitter buscando al delincuente.

Aunque los agentes creen que el ladrón podría residir en el área de Wakefield, Jonathan Cahill todavía no ha aparecido y ya es una verdadera sensación en internet.

La historia de Jonathan ha hecho a los usuarios de las plataformas digitales recordar a Jeremy Meeks, un delincuente que se convirtió en modelo por las facciones de su rostro y musculatura.

El joven estadounidense fue un ex miembro de la pandilla callejera Crips y fue arrestado en 2014 durante una redada de pandillas llamada Operation Ceasefire en Stockton, California.

La policía compartió su foto en Facebook y se viralizó entre millones de usuarios de hombres y mujeres, nombrándolo como el ladrón más guapo de Estados Unidos.

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