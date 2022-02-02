Gana viaje al espacio con SpaceX, no va por sobrepeso.

Se saben las desventajas de tener sobrepeso u obesidad, pero esta fue realmente terrible, pues un hombre llamado Kyle Hippchen tuvo que renunciar a su viaje en SpaceX que se había ganado, justamente por ese motivo.

El adulto tuvo que renunciar a la idea de ver de cerca las estrellas y planetas, por no tener el peso adecuado. Lamentablemente, el piloto de 43 años originario de Florida desperdició increíblemente su codiciado premio.

Fue en 2021 cuando este hombre participó en un concurso que buscaba al próximo turista espacial, los aspirantes debían donar dinero a un hospital de Tennessee. Hippchen dio 600 dólares a la causa y meses después se enteró que había ganado.

En marzo del año pasado Kyle Hippchen fue notificado por correo electrónico que había resultado ser el ganador de entre las 72 personas que participaron en el concurso.

Pese a lo anterior, el piloto tuvo que renunciar a su sueño de ir al espacio porque no tenía el peso apto para viajar en alguna de las cápsulas de la compañía de Elon Musk.

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El viaje de SpaceX se aprovechó

SpaceX solicita que para que cualquier persona vuele al espacio, debe pesar menos de 113 kilogramos y el hombre pesaba 149 kilogramos. El piloto se dio cuenta que no sería bueno para su salud tener que bajar casi 30 kilos en ocho meses, por lo que obsequió su boleto.

El lugar fue ocupado por Chris Sembroski, uno de los mejores amigos de Kyle Hippchen, quien viajó al espacio a mediados de 2021. El afortunado hombre fue compañero de habitación durante sus años de universidad y también es fanático a morir del espacio y pudo consumar uno de sus sueños.

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