Brandon Castañeda demanda a Queen Buenrostro por acoso: “se metió a mi depa”

En los últimos días les hemos reportado que Brandon Castañeda, otrora miembro del grupo Los Wapayasos, había sido demandado por, supuestamente, haber golpeado en reiteradas ocasiones a su ex Queen Buenrostro. Ahora, es el actor y comediante quien dio a conocer que también interpuso una demanda en contra de la influencer, pero por acoso sexual.

Fue durante una charla con el medio TV Notas que Brandon Castañeda reveló detalles de lo tóxica que fue su relación con la creadora de contenido. Y si bien no eximió su culpa y responsabilidad al respecto, sí manifestó que la personalidad de la influencer fue sumamente delicada, por lo que no tuvo otro remedio más que demandarla por acoso sexual. Esto fue lo que dijo.

Brandon Castañeda demandó a Queen Buenrostro por acoso

De acuerdo con lo estipulado por la fuente antes mencionada, Brandon Castañeda intentó terminar en tres ocasiones con Queen Buenrostro; sin embargo, la influencer no le permitía dar ese paso al costado, por lo que tuvo que hacerlo por teléfono. Esta situación, junto a otras que ambos vivieron, hicieron que la creadora de contenido llegara al departamento del actor sin su autorización.

“A las 8 tenía que salir a una clase, abrí la puerta un poco y ella estaba sentada afuera, empujó y se metió. Dijo que quería hablar conmigo y no causarme problemas. Empezamos a hablar y me dijo que no se merecía lo que había hecho, se empezó a quitar la blusa, se acercó y me dijo: ‘¿cómo es que no valoras esto?’. Ella presentó denuncia por violencia familiar y yo también la denuncié, pero por acoso sexual”, dijo.

¿Brandon Castañeda fue amenazado por Queen Buenrostro?

El también influencer detalló que le dijo “maricón” por no tocarla cuando estaba semidesnuda; además, le advirtió que terminaría con él si es que no arreglaban las cosas, esto de acuerdo con sus palabras: “Traté de calmarla, se alteró y me empezó a empujar. Ella, después, se acercó y se sentó como si nada hubiera pasado. Me dijo que me iba a ir a la chin…porque sus papás son abogados y que me iban a hundir”.