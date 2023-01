Brenda Bezares rompe el silencio respecto a la serie de Paco Stanley.

Mientras Mario Bezares se negó a hablar sobre la serie que una plataforma de contenidos producirá sobre el fatídico día en que Paco Stanley fue asesinado, su esposa Brenda Bezares lo hizo y pidió a los productores que impriman veracidad al proyecto.

¿Qué dijo Brenda Bezares? La esposa de Mario Bezares pidió a los productores que hablen con la verdad y que no hagan series de ficción, pues eso genera muchas especulaciones e incertidumbre, además de que no siempre se cuentan las cosas como son.

“Yo lo único que digo, es que no se vale hacer esas series de ficción que dejan como entrever o que deja como así, sino al contrario, hay que hacer un trabajo profundo y que se hable con la verdad y con conocimiento de causa”, sentenció.

“No sabemos de qué va a tratar la serie, igual y a la mejor no aparecemos, a lo mejor, no lo sé, no puedo hablar de algo que no conozco… Si hacen una serie que diga la verdad y que esté comprobado y que tenga los hechos y que no nada más se dedique a difamar o a ser amarillista pues bienvenida”, añadió.

No obstante, dejó claro que no estaría de acuerdo con el lanzamiento de la serie de Paco Stanley si es que la usan para seguir destruyendo la imagen de la gente involucrada en el tan lamentable suceso. “Pero si nada más van a hablar para seguir destruyendo a la gente pues no, no me parece”, recalcó.

¿Brenda Bezares sigue en terapia tras el encarcelamiento de su esposo?

Brenda Bezares también reveló que a raíz de los hechos que llevaron a su marido (Mario Bezares) a permanecer encarcelado durante un año y medio como presunto responsable del asesinato del conductor, ella todavía sigue en terapia psicológica.

“Para mí es una parte que sigo en terapia, he trabajado mucho en mi salud mental, he trabajado mucho en tratar de estar bien como para que vengan y te la vuelvan a mover. Nosotros no huimos, seguimos aquí, siempre hemos dado la cara, no estamos ni demandados ni estamos nada, al contrario, son puros recuerdos muy dolorosos”, finalizó.