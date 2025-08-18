Marianne Gonzaga salió de prisión y encendió las redes con esta publicación

Después de meses de incertidumbre ante el caso de Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert, en los días recientes, se dio a conocer que la agresora que estuvo en prisión salió en libertad (con sus ciertas restricciones) y las redes sociales se volvieron locas ante dicha situación. Por ello, aquí la publicación con la que Marianne anunció el suceso.

Sin lugar a dudas este fue un caso que causó estragos entre la opinión pública y en las últimas horas se indicó que el capítulo de horror para todos los involucrados, llegaría a su fin. El Instagram que desde el 4 de febrero no publicaba contenido, se reabrió con algunas fotografías y una descripción detallada del sentir de Marianne Gonzaga. Con esto, se oficializó el veredicto legal que permitirá a la influencer estar en libertad, en cumplimiento de ciertas particularidades.

Después de cinco meses donde estuvo recluida en una prisión para menores, lo que ella buscará de ahora en adelante será sanar y aprovechar la segunda oportunidad que la vida le da. Y es que el ataque emitido por esta influencer resultó en una lucha directa entre la vida y la muerte para Valentina Gilabert. Fueron 14 puñaladas lo que provocaron que este caso terminara de dicha forma.

Según declaraciones emitidas por ambas, se reunieron en un café de la Ciudad de México y cerraron esta historia dejando que cada una viva su vida en paz. Marianne indicó que no fue “un perdón legal” lo que le permite estar en libertad, sino en una resolución jurídica. Con esto, la gente especuló mucho, pero Marianne Gonzaga debe cumplir con 2 años y ocho meses de un proceso legal donde además recibirá terapia psicológica y terminará una carrera profesional (Derecho Penal).

