¿Quién fue el padre de Franco Escamilla y por qué le dedicó el triunfo ante el Escorpión Dorado?

Este fin de semana se vivió uno de los eventos más llamativos del ámbito deportivo y del entretenimiento, mismo que tuvo como dos de sus protagonistas a Franco Escamilla y El Escorpión Dorado, dos amigos que se enfrentaron en una pelea de boxeo amateur.

Al final de una pelea pactada a cuatro rounds de dos minutos, fue el standupero quien se llevó la victoria para beneficio de los miles de fanáticos que lo apoyaron en el Palacio de los Deportes. Curiosamente, algo que llamó la atención fue la dedicación que Franco Escamilla le dio a su padre. ¿Quién fue este personaje en su vida?

Gracias franco, rompiste la maldición, fokin ídolo el Lobo López. El jefe López está orgulloso este donde sea que esté. 😭 #Supernova #FrancoEscamilla pic.twitter.com/spwlV8O7kw — sant ocean (@santino3030) August 18, 2025

¿Quién fue el padre de Franco Escamilla?

El nombre de Francisco Javier López Campos ha saltado en diversos monólogos producidos por el comediante mexicano. De hecho, se sabe que la relación entre los dos no fue la mejor durante mucho tiempo, pues parte de la “enemistad” entre ambos se debió a sus distintas formas de pensar.

No obstante, en uno de sus shows más importantes, Franco Escamilla contó que pudo hacer las paces con su padre tan solo unos años antes de que este muriera, por lo que, desde dicho momento, intentaría dedicar cada vez más espacios de su trabajo a él. Un ejemplo de esto fue su faceta como freestyler, etapa en donde se hizo llamar “Lobo López”.

Ahora, el mismo Franco Escamilla se presentó con dicho nombre en su pelea contra el Escorpión Dorado haciendo referencia a “lo bueno” que su padre era al momento de soltar y recibir golpes. Por ende, no contuvo el llanto luego de salir victorioso, pues fue una forma de sentir más de cerca al señor Franciso Javier.

Todos los que hemos crecido junto a Franco Escamilla entendimos este momento.🩷



“Mi papá era bueno para los chingazos…” pic.twitter.com/epDbtd6on3 — Ayax🎱 (@JodidaAyax) August 18, 2025

¿Qué show le dedicó Franco Escamilla a su padre?

Francisco López perdió la vida en 2021, por lo que, tan solo meses después, Franco Escamilla le dedicó el show “Payaso”, uno de los más importantes en su historia. Aquí, relata la forma en cómo su relación con su padre fue mejorando, al punto de considerarlo una de las personas más relevantes de su vida.