Los misterios en la autopsia a Elvis Presley a 48 años de su muerte

El ámbito de la música ha dado surgimiento a un sinfín de estrellas a lo largo y ancho del mundo, pero claro está que ninguna ha tenido la explosividad del mítico Elvis Presley. El artista estadounidense se consagró como el Rey del rock and roll, pero su repentina muerte llenó de misterio la historia de su vida.

Fue el 16 de agosto de 1977, a las 15:30 horas, cuando el cuerpo de Elvis Presley fue descubierto por su pareja Ginger Alden. El artista estaba boca abajo en el baño de su mansión ubicada en Memphis, Tennessee, y desde allí fue trasladado al Baptist Memorial Hospital de Memphis para practicarle una autopsia que duró cuatro horas.

¿Qué se reveló tras autopsia a Elvis Presley?

Fueron cerca de 10 médicos los que intervinieron en la autopsia al Rey del rock and roll y los resultados que se fueron conociendo no han dejado del todo conformes a sus fanáticos. Lo primero que los especialistas pusieron de relieve es que Elvis Presley no gozaba de una buena salud, estaba excedido en su peso, su corazón tenía el doble de su tamaño, padecía un trastorno inflamatorio autoinmune y diabetes.

Fueron las muestras de orina, sangre y tejidos las que permitieron determinar que el cuerpo del artista contenía 10 sustancias distintas. Entre estas se encontraron varios opiáceos y a eso se sumó que Elvis Presley padecía de eosinofilia y tenía una proteína C reactiva elevada.

¿Cuáles fueron las causas de la muerte de Elvis Presley?

Mientras algunas teorías ya especulaban sobre un posible asesinato y hasta un posible suicidio, las pruebas realizadas en el cuerpo de Elvis Presley ofrecieron otra hipótesis. El cantante habría muerto por una reacción autoinmune que podría haber sido provocada por un traumatismo craneoencefálico reiterado.

Lejos de darle claridad a las causas de la muerte del Rey del rock and roll, la autopsia no ha dejado conforme a quienes se convirtieron en sus fieles seguidores. Al día de hoy, aun se alimentan las hipótesis de que Elvis Presley fue asesinado e incluso algunas señalan que estaría vivo y todo fue una simulación.

