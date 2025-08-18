Los horóscopos de Esperanza Gracia para este martes 19 de agosto: ¿qué deparan los astros?

Esperanza Gracia reveló los horóscopos de este martes 19 de agosto, y advirtió que se presenta como un día propicio para la introspección y la conexión emocional profunda. Según la tarotista española, será un momento para aumentar la sensibilidad, la intuición y fortalecer las relaciones personales.

También invita a la sanación interior y a liberarse de patrones limitantes. Pueden surgir tensiones en las interacciones cercanas, por lo que se recomienda mantener la calma y la claridad al comunicarse. Además, es un buen día para organizar ideas, tomar decisiones prácticas y cuidar los vínculos afectivos y familiares. ¿Qué nos dicen las predicciones de la jornada?

Aries

Te has enfrentado a situaciones complicadas y las has superado. Ahora vienen nuevas oportunidades que te harán feliz. La Luna te revitaliza y contribuye a que tengas un estado de ánimo positivo. En el amor, te conviene mostrar tus emociones y decir lo que piensas.

Tauro

Con la Luna menguando se disipan situaciones dolorosas del pasado y vas a empezar a notar que la energía empieza a cambiar y que te sientes más confiado. Presta atención a las casualidades y recuerda que las buenas oportunidades hay que pillarlas al vuelo.

Géminis

La Luna menguante hoy en tu signo te invita a alejarte de personas y situaciones que ya no te aportan nada positivo para abrirte sin miedo a los cambios que vienen a tu vida y poder avanzar. Las relaciones familiares mejorarán mucho y tú te sentirás aliviado.

Cáncer

La Luna menguando puede contribuir a que estés algo melancólico, pero tienes a los planetas Júpiter y Venus en tu signo, que te hacen muy afortunado y seductor. Aprovecha esta maravillosa energía astral que estás recibiendo para hacer realidad algún sueño.

Leo

Muchas felicidades. Tú nunca pasas desapercibido porque tienes un brillo especial, y ahora que el Sol transita por tu signo todavía más. Tendrás mucha seguridad en ti mismo y nada te detendrá si te propones algo. Es tu momento; aprovéchalo al máximo.

Virgo

Muy pronto el Sol ingresará en tu signo y, protegido por su luminosa energía, lo que te parecía imposible dejará de serlo. Te vas a sentir fortalecido y capaz de todo. Si estás pendiente de algo que te interesa, vas a recibir buenas noticias. Confía.

Libra

La energía del brioso planeta Marte en tu signo hace que estés muy activo y voluntarioso, y será difícil que se te escape algo que quieres. Juega bien tus cartas porque tienes el triunfo al alcance de la mano, y puedes consolidar algo que acabas de iniciar.

Canva Los horóscopos de hoy, según Esperanza Gracia.

Escorpio

Mantén a raya tus miedos y desconfianza porque te debilitan y te restan capacidad de acción. Necesitas pensar en ti y liberarte de todas esas exigencias que tú mismo te impones a veces. Cuenta siempre con tus amigos, que te quieren y te apoyarán en lo que hagas.

Sagitario

Hay tensiones a tu alrededor y te va a costar ser moderado, pero debes medir tus palabras y tener cuidado con lo que dices para no complicar las cosas. La Luna te transmite una energía de éxito y algo que te preocupa puede dar un giro muy positivo.

Capricornio

La fabulosa energía astral que recibes contribuye a que la suerte sea tu compañera de viaje a lo largo de la semana y no habrá quien te haga sombra. Lo que te preocupa se irá solucionando, y lo que antes tenías en contra ahora se pondrá a tu favor.

Acuario

Analizarás al milímetro cada detalle antes de llevar adelante cualquier plan, lo que te restará espontaneidad y te hará ir más lento de lo que querrías. Aprovecha la transformadora energía lunar y lánzate a lo nuevo. Tu felicidad depende de tu propia actitud.

Piscis

La Luna menguante te libera de todas esas situaciones y personas que te frenan y no te dejan ser tú mismo. Aprovecha tu suerte y vive como deseas, sin dar explicaciones a nadie. Tu economía se reactiva y puede suceder algo inesperado que favorezca tus ingresos.