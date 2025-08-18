¿Cuál es el nombre real del Malilla? El cantante de reguetón tendrá concierto en CDMX

El Malilla es un joven cantante que se ha logrado posicionar en el mundo musical de México, logrando llenar auditorios y festivales musicales, siendo reconocido en redes sociales con miles de seguidores. Además, su gran carisma y actitud le han permitido abrirse paso en el sector.

Sin embargo, pocos conocen cuál es su nombre real y su historia. Es así que en esta ocasión, hablaremos sobre el joven cantante del reguetón mexa. No te pierdas de todos los detalles de la celebridad, también conoce cuándo será su siguiente concierto.

¿Cuál es el nombre real de El Malilla?

El Malilla es originario del Valle de Chalco y nació el 26 de agosto de 1999. Desde que inició en el mundo del reguetón mexa, aproximadamente desde el 2016, ha dejado en claro su gran alegría de poder llegar a donde está, detallando que para él ha sido todo un reto, considerando que ningún familiar suyo estaba enlazado con el mundo de la farándula.

Su nombre real es Fernando Hernández Flores; sin embargo, gran parte de sus seguidores lo conocen por su nombre artístico. El joven cantante en varias ocasiones ha revelado que el origen de dicho nombre se debe a que el rapero “Faruz Feet” en varias ocasiones le decía “vato malilla”, frase que frecuentemente escuchaba y finalmente adoptaría.

¿Cuándo es su próximo concierto de El Malilla?

A sus 26 años, el joven cantante del Reggaeton Mexa anunció que se realizará un concierto en el Palacio de los Deportes. Noticia que sorprendió a varios de sus seguidores, quienes están ansiosos por poder estar en la presentación en vivo.

En el anuncio se observa que la venta preferencial para usuarios con HSBC será del 26 al 27 de agosto, mientras que la venta general será el 28 de agosto en Ticketmaster, por lo que los usuarios deberán estar listos para entrar a la fila virtual durante esas jornadas.

Hasta el momento, se desconoce el costo que podrían tener los boletos para “El Malilla”, pero posiblemente los precios rondarán entre mil 100 pesos hasta más de 10 mil pesos, pero todo depende de la celebridad que acuda y el tipo de entrada que se adquiera, conforme sea más exclusivo, el precio sube notablemente.