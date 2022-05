Britney Spears revela que perdió al bebé que esperaba con Sam Asghari.

La vida de Britney Spears no ha vuelto a ser la misma, lejos han quedado aquellos años de gloria de la ‘Princesa del pop’ que se perfilaba para ser la reina y jamás lo consiguió. Ahora, la famosa cantante volvió a acaparar los reflectores tras anunciar la lamentable pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja Sam Asghari.

Britney Spears; “La Princesa del Pop”, preocupa a sus fans por el aspecto tan descuidado que luce en fotos recientes.

“Con una profunda tristeza tenemos que anunciar que perdimos a nuestro bebé en una etapa muy prematura del embarazo. Esto es devastador para cualquier padre”, escribió la intérprete de “Oops!... I Did it again”.

“Probablemente debimos esperar más tiempo antes de anunciarlo, hasta estar más seguros del embarazo, pero estábamos muy emocionados y queríamos compartir la buena noticia. Nuestro amor mutuo es nuestra fortaleza. Continuaremos tratando de expandir nuestra hermosa familia. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Les pedimos amablemente privacidad durante este momento difícil”, añadió.

En tan solo una hora, la publicación compartida por Spears alcanzó más de 700 mil “Me gusta y casi 40 mil comentarios por parte de sus seguidores que les mostraron su apoyo a la pareja.

Por su parte, Sam Asghari envió el siguiente mensaje a su amada: “Tendremos un bebé milagro muy pronto”.

Así fue el anuncio del embarazo de Britney

Hace casi un mes, la cantante estadounidense publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que anunció su embarazo: “Fue por una prueba de embarazo y... bueno, voy a tener un bebé”. En aquel entonces, Britney Spears reveló que “no saldría tanto” para que los paparazzi no la asediaran.

¿Cuántos hijos tiene la cantante?

Britney Spears, de 40 años, ya tiene dos hijos, Jayden Federline Spears, de 15 años, y Sean Federline Spears, de 16, fruto de su relación con su exesposo Kevin Federline.