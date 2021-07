¿Quiénes son las famosas que buscan la libertad de Britney Spears?

La fuerte polémica de Britney Spears aún continúa, ya que recientemente recibió un duro golpe, luego de enterarse de que un juez le negó la solicitud para terminar la tutela de su padre, lo cual generó gran controversia entre sus amigos y fans, al grado que se formó un grupo para ayudar a la cantante.

Te puede interesar: Juez rechaza solicitud de Britney Spears; su padre seguirá como tutor.

Artistas como Mariah Carey, Miley Cyrus, Paris Hilton, Christina Aguilera y Katy Perry han creado un fondo legal para apoyar a Spears en la batalla contra su padre y su equipo.

Esta fuerte situación que vive la cantante ha unido fuerzas, esperando que pronto Britney Spears logre recuperar su vida de antes. Además, se sabe que otros amigos famosos de la cantante están buscando diversas formas de ayudarla.

Britney tiene muchos amigos famosos y están desesperados por ayudar. Todos se ofrecen a ayudar y están en contacto, están ofreciendo los consejos que pueden. También se han ofrecido a crear un fondo legal para ella

Estos hechos comenzaron a suceder después de que el manager de la princesa del pop, Larry Rudolph, anunció recientemente que renunció a su cargo. Recordemos, que él fue su representante por más de 25 años, pero también su renuncia llega después de que ella declaró que fue obligada por su equipo a dar conciertos en contra de su voluntad y que su padre y su equipo deberían estar en la cárcel.

Hasta el momento, no está claro cómo funcionará el fondo a favor de Britney, pero al parecer las artistas están unidas en esta causa. Y es que, en el último concierto que Miley Cyrus ofreció en Las Vegas, aprovechó para enviar un mensaje y en su canción Party In The U.S.A cambió la letra para dar un mensaje de Free Britney.

La canción de Jay-Z, honestamente, que se joda Jay-Z. ¡Britney libre! ¡Britney libre, libre, libre, libre! Tenemos que liberarla. ¡Me está estresando, mi**da

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Christina Aguilera expresó su apoyo a Britney Spears y se pronunció sobre el proceso legal que vive su colega en contra de su padre, Jamie Spears, quien mantiene su tutela legal desde hace más de 13 años.

También te puede interesar: Britney Spears alista su retiro definitivo de la música.