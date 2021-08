Britney Spears responde por qué posa en topless en redes sociales.

Britney Spears aclaró la verdadera razón por la que publicó fotos topless en los últimos meses. Y es que, la intérprete de Toxic, se ha dejado ver como una mujer libre y sin miedo a las críticas en recientes imágenes de su cuenta de Instagram.

Fue a través de sus redes sociales oficiales, donde la princesa del pop negó su supuesto embarazo o cirugía en los senos.

“No chicos ... No me operaron las tetas en solo una semana... ni estoy embarazada... Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida. Antes de mostrar más fotos de mi cuerpo… quiero que entiendas mis pensamientos sobre exponerme”, escribió la artista antes de lanzar un mensaje a sus 33.4 millones de seguidores.

La cantante estadounidense considera que las mujeres no tienen suficiente libertad para mostrar su cuerpo, por ejemplo en verano, donde utilizan camiseta de manga larga por miedo a las críticas.

En mi opinión, está bastante alterada la percepción de cuando una mujer se siente sexy y quiere quitarse una capa de ropa. No... no estoy hablando en un club de ‘striptease’ o en una actuación ... sino en algo más del día a día, como estar en tu coche y darte cuenta de que estás usando una camisa de manga larga en verano

“La reacción inmediata de cualquier mujer después de hacer esto es ‘maldita sea, me siento mejor’... por eso crees que te ves mejor. He tenido mil millones de shows en los que he hecho eso y para mi horror, uhhh ... a veces no me veía tan bien... demasiadas veces y es vergonzoso, pero en mi imaginación me sentía genial. Quiero decir, no quiero que nadie vea el gran hoyuelo en mi trasero, pero siento que actuar me hizo demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo”, continuó la estrella pop para millones de internautas.

Britney Spears rompe el silencio sobre sus recientes fotos posando topless

Desde que se dio a conocer la tutela abusiva por parte de su papá, Britney Spears ha tenido más presencia en redes sociales mostrando su figura con mucha libertad.

“De todos modos, supongo que te estás preguntando por qué expondría mi cuerpo. Bueno, es porque nací en este mundo desnuda y honestamente quiero verme a mí misma de una manera más ligera... desnuda... como la forma en que nací”, expresó la celebridad.

Por último, la cantante dejó claro que sus fotos topless la hacen sentir como una mujer libre y cómoda con sus imperfecciones.

“Soy una mujer... una bella mujer sensible que necesita mirarme en mi forma más pura. No, no voy a hacer fotos en topless por el resto de mi vida porque eso se volvería aburrido, pero seguro que ayuda cuando necesitas ser iluminado”, concluyó.

