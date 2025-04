Britney Spears fue vista en México; ¿se viene anuncio de conciertos?

Cuando hablamos de fenómenos de la cultura pop en el ámbito musical, no podemos dejar a un lado lo hecho por Britney Spears. Lo que generaba a principios de los años 2000 es algo que no se puede describir. Era la mejor y no se veía cómo caería de la cima de un planeta entero que la tenía como la mejor de todas en lo referente al pop internacional.

Lastimosamente se sabe que pasó por momentos bastante crueles en cuanto a infortunios familiares, excesos y una mala gestión de la fama. Y si en el mundo la amaban, en México la adoraban, por ello cuando se viralizó que estaba en nuestro país, la gente comenzó con el rumor de que se podrían gestar algunas fechas de conciertos en un lugar que no fallaría yendo a venerar a una ex estrella mundial.

¿Por qué Britney Spears estaba en México?

Lo malo de la fama es que los paparazzis o una sociedad entera metida en los teléfonos inteligentes pueden captarte en el lugar más recóndito del mundo. Y cuando hablamos de estrellas algo retiradas, ser el foco mediático ya no les interesa tanto y no se esconden como pasa con las figuras del momento.

En ese sentido, se vio a Britney Spears disfrutando de San José del Cabo, Baja California Sur. Las fechas de Semana Santa las aprovechó para tener un fin de semana agradable, aunque los rumores de que podría existir una gira fueron totalmente falsos. Sin embargo, la ilusión nunca se pierde de ver a las grandes figuras mundiales en México.

¿Cuándo fue la última vez que Britney Spears cantó en México?

La realidad es que la nacida en Misisipi no venía tan seguido a nuestro país, sin embargo tuvo algunas fechas donde deleitó al público nacional. La última vez que la cantante de 43 años vino a México a ofrecer un espectáculo musical fue en el 2011. En aquella oportunidad dio un recital en el Monumento a la Revolución, ante cerca de 60,000 personas.

