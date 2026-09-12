Qué hacer con los trapos viejos: 5 ideas para un nuevo uso

Con el paso del tiempo los trapos de cocina, toallas viejas o las telas de limpieza se van deteriorando por lo que pueden terminar en la basura. Sin embargo, puedes darle un nuevo uso.

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En esta oportunidad te vamos a contar como transformar estos trapos en nuevos objetos útiles y decorativos para tu hogar. Esta es una manera de ahorrar dinero y reducir el impacto de los desechos textiles.

¿Cómo reutilizar los trapos viejos?

Relleno mullido para almohadones

En el caso de que los trapos estén muy desgastados o rotos, lo que puedes hacer es cortarlos en trozos pequeños de aproximadamente 5 cm. Esto evita que se formen bultos. Lo que debes hacer es colocar los retazos dentro de una funda vieja y fabrica una nueva cosiendo dos rectángulos de tela. Sin dudas, es una gran oportunidad económica para tener almohadas que incluso pueden ser destinadas a tu mascota.

Canastas organizadoras o paneras sin costura

Otra opción es convertir estos trapos viejos en canastas rígidas para poder ordenar tus espacios. Para llevarlo a cabo tienes que doblar el trapo de forma cuadrada, recortar los sobrantes y tomar una tela del mismo tamaño para usarla como forro. En el caso de que no sepas coser puedes unir todos los bordes utilizando silicona caliente o pegamento para telas. Por último, pliega y pega las esquinas hacia adentro para poder levantar los laterales.

Esta canasta es buena idea.|Pinterest

Redecoración de macetas rústicas

Transforma tu jardín con esta increíble idea. Lo que debes hacer es utilizar un recipiente de plástico o maceta vieja como base para medir el trapo a su alrededor y recórtalo. Vas a aplicar pegamento en la superficie exterior del objeto y pega la tela cuidadosamente para evitar arrugas. Si quieres un acabo más sofisticado puedes agregar tiras de cuero o yute a los costados como si fueran manijas decorativas.

Manopla exfoliante con jabón integrado

Aquí tenemos una idea en la que puedes emplear toallas viejas o trapos que tengan texturas. A estos los debes cortar en dos piezas más grande que una pastilla de jabón, junta los tres lados para coserlos al revés. Después vas a dar vuelta la pieza e introduce el jabón Puedes cerrar la abertura superior colocando un cierre de velcro o broches a presión (snaps). Tendrás una manopla lista para usar bajo la ducha que, además, permite sacar el jabón fácilmente para que ambos se sequen bien.

Esta manopla es buena opción.|Pinterest

Cortinas económicas para bajo mesada

Por último, tenemos esta increíble idea donde puedes utilizar los trapos como cortinas para ocultar los productos de limpieza debajo del fregadero. Puedes colgarlos fácilmente usando una pequeña barra extensible o tiras de velcro.

