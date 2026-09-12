5 ideas para decorar mi cama de las princesas de Disney

Las princesas de Disney siguen ocupando un lugar importante en el mundo de las más pequeñas. Si buscas poder decorar una cama con esta temática pues te vamos a contar las mejores opciones.

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Esta es una gran oportunidad para dejar la cama de las más pequeñas de la mejor manera y decorarla de la forma más tierna posible. Ahora toma nota de cada uno de los consejos.

¿Cómo decorar una cama de princesas?

Viste la cama con un edredón temático principal

En este caso tenemos una opción muy común en la que debes elegir un edredón bonito y llamativo donde aparezca la princesa favorita de tu pequeña. Una recomendación es optar por un diseño reversible ya que te permite poder cambiar el estilo de tu habitación cuando lo desees.



Jay Franco Juego de Ropa de cama matrimonial de Princesas Pink: Esta es una gran oportunidad ya que es un kit ultra suave de 7 piezas donde se incluye edredón, sábanas y fundas decorativas coordinadas.

Franco Disney Princess Edredón Reversible de Microfibra: Una opción práctica y versátil de microfibra de felpa con licencia oficial.

Monta un dosel o mosquitero de tul mágico

En esta idea lo que se recomienda es poder colgar un tul color rosa, lila o blanco sobre el cabecero de la cama para convertirla en una cama real de palacio. También puedes trenzar guirnaldas de luces LED cálidas entre la tela para poder simular la presencia de luciérnagas o también farolillos flotantes como Rapunzel.

Este tul le da un toque mágico.|Pinterest

Crea capas de texturas con mantas de felpa al pie de la cama

Para esta opción lo que debes hacer es colocar una manta suave doblada en la parte inferior para poder brindar volumen y mayor comodidad a la cama.



Manta de Felpa Suave Disney Princess Ropa de Cama niños: Te recomendamos una manta ligera de micro raschel con las imágenes de Tiana, Jasmine y Bella, ideal para dar un toque extra de abrigo.

Añade cojines decorativos con formas reales

Entre las almohadas tradicionales puedes ir intercalando cojines pequeños con formas de corona, carruaje o también con el rostro de algunas de las princesas.



Almohada De Tiro Corona Princesa Tienda Disney: Un cojín decorativo oficial con la silueta de una tiara real para colocar justo al frente.

Cojín infantil de la Princesa Bella y Chip, de la colección Disney de Pillowfort, nuevo: Un accesorio tierno y mullido inspirado en La Bella y la Bestia.

Estas opciones son increíbles.|Pinterest

Combina sábanas en tonos pastel y almohadones personalizados

Por último, si prefieres usar un edredón de color liso puedes dejar que el detalle de Disney esté presente en un juego de sábanas inferior o en fundas personalizadas.