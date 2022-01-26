Revisa buzón de spam en su correo, se entera que había ganado la lotería.

En un acto inusual para ella, una mujer de 55 años decidió checar su buzón de spam y así se enteró de que se había ganado la lotería.

Laura Spears se llevó uno de los premios más importantes que se traduce en una cantidad suficiente para jubilarse de inmediato y dedicarse a disfrutar la vida.

La afortunada mujer originaria del condado de Oakland, contó a la Lotería de Michigan que su golpe de suerte comenzó mientras revisaba su perfil en una de sus redes sociales preferidas.

“Vi un anuncio en Facebook que decía que el premio mayor de Mega Millions estaba subiendo bastante, así que ingresé a mi cuenta y compré un boleto”, contó la fémina.

Ella no tuvo muy presente la adquisición del boleto, pero un día la suerte le sonrió cuando buscaba un e-mail perdido y fue entonces cuando el spam le informó que era la ganadora de una suma de dinero bastante fuerte.

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#23Ene | Una mujer en Oakland, Michigan (EE UU), descubrió que había ganado tres millones de dólares cuando revisó su carpeta de correo electrónico no deseado.



Allí tenía un mensaje de la @MILottery que confirmaba su premio. pic.twitter.com/klLvzV6oKv — El Diario (@eldiario) January 23, 2022

Un mail de su bandeja de spam le informó que ganó 61.7 millones de pesos

Cuando revisó su buzón, porque casi no lo solía hacer, Laura se llevó la sorpresa de su vida con el premio que obtuvo.

“Fue entonces cuando vi un correo electrónico de la lotería diciendo que había ganado un premio. No podía creer lo que estaba leyendo, así que inicié sesión en mi cuenta de lotería para confirmar el mensaje del correo electrónico”, recordó.

Laura Spears ganó 3 millones de dólares, es decir, más de 61.7 millones de pesos mexicanos, mismos con los que por fin dejará de trabajar, se jubilará y disfrutará plenamente del dinero que ganó.

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