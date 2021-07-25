Caeli reacciona al caso de Yoseline “N": “Es mi peor enemiga”.

Cuando los youtubers comenzaron a cobrar fuerza en México, dos jóvenes se encontraban en el ojo del huracán debido a una fuerte enemistad que tenían. Hablamos de YosStop y Caeli, quienes han sido dos de las creadoras de contenido más seguidas en la plataforma de videos.

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Su relación tiene historia, pues desde que ambas ganaron fama, no se llevan bien.

Y es que cuando Caeli ha protagonizado escándalos o ha estado en boca de todos, YosStop ha sido una de las youtubers que no se ha guardado su opinión.

Fiel a su estilo, YosStop compartió algunos videos burlándose de Caeli cuando le preguntaron qué opinaba de sus contenidos en los que lloraba y se desahogaba con sus seguidores.

La reacción de Caeli

Ahora, las cosas han cambiado tras la detención de YosStop. Por ello, la influencer Caeli ha sido una de las personas a las que más se les ha cuestionado su opinión en redes sociales sobre este tema, por lo que a través de su cuenta de Instagram rompió el silencio al respecto.

Hay una (pregunta) en específico que me están preguntando demasiado, mi opinión, en verdad ha sido extremo, extremo, extremo, tanto que me preguntan de esto ya que la persona involucrada en este suceso es mi peor enemiga

Caeli aceptó que no le gusta recordar su enemistad con la youtuber y es por ello que le cuesta trabajo abordar el tema, pero ya no quiere quedarse callada.

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No me gusta recordar porque a veces como que preferimos bloquear cosas del pasado, pero suceden cosas años después que sacan… ah, estoy haciendo más bolas esto, y es que se los juro que hasta yo estoy hecha bolas por todo esto y estar viendo todo eso posteado en YouTube todo el tiempo y yo sintiendo cosas… o sea ya no me quiero quedar callada y pasé por muchísimas cosas, por mucho daño, por muchos años, que ya no me quedaré callada