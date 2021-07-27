Caeli expone ciberbullying de Yoseline “N” a otras mujeres (VIDEO)

La youtuber Caeli rompió el silencio sobre el ciberbullying que YosStop ejerció a múltiples personas antes de ingresar a la cárcel. La youtuber publicó el video Caeli rompe silencio vs YosStop, donde compartió algunas pruebas de la imputada agrediendo a diversas mujeres.

Yoseline "N" se encuentra detenida por el presunto delito de pornografía infantil

Caeli confesó que Yoseline "N" ejerció bullying a Ainara Suárez, Luna Bella, Mika Lascuráin, Marisol Domínguez, mejor conocida como Aimep3, y otras jóvenes que se vieron afectadas emocionalmente.

La creadora de contenido expuso que ella también fue víctima de Yoseline desde hace más de ocho años, cuando ambas empezaron en el mundo de Youtube.

“Esta mujer, es una mujer que ha causado mucho daño hacia mí por más de ocho años porque esta mujer y yo nos conocemos empezando YouTube”, expresó la artista en su plataforma de videos.

Caeli confesó que se ausentó de Youtube por todo el bullying que recibió de la hermana de Rayito. Además, recordó cuando la detenida se burló de su historia de agresión en Argentina, cuando un grupo de jóvenes quiso abusar sexualmente de ella.

YosStop es una mujer que me causó mucho daño porque lleva más de ocho años tratando de humillarme, de exponerme, de que la gente se burle de mí, porque lo que ella dice en sus videos toda la gente va a actuar y va y te lo dice

No es justo, y peor cuando te haces llamar feminista y lo que más haces, a lo que más te dedicas es a destruir a las mujeres

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Celi pide un alto al ciberbullying que ejerce YosStop

Caeli reveló que intentó hacer las pases con Yoseline “N”, pues aceptó una colaboración en Youtube y hasta llegó a mandarle mensajes.

Sin embargo, la influencer no sabe por qué Yoseline comenzó a insultarla con palabras como “zorra” y “put…” al grado de dañar severamente su autoestima.

Caleli expuso que no fue la única víctima de YosStop que cayó en depresión, pues una mujer transexual que responde al nombre de Mika Lascuráin terminó suicidándose.

Según la artista, Yoseline publicó el video Qué vieja tan rara, donde se burló de la apariencia física de la joven.

Tiempo después se dio a conocer que Mika terminó suicidándose por todo el ciberbullying que generó el video publicado por YosStop.

La youtuber invitó al público a contar sus historias de bullying por parte de la actual detenida con el hashtag #TambienSoyVictimaDeYosstop

Recordemos que Yoseline “N” se encuentra detenida en el reclusorio de Santa Martha Acatitla por el presunto delito de pornografía infantil.

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