Revelan nuevos datos del influencer que se murió por cirugía para alargar su pene; se habría inyectado antes

A unos días de que se confirmara la muerte del influencer originario de Nigeria Igho Ubiribo, quien se inyectó ácido hialurónico para alargar su pene, ha iniciado una investigación relacionada con este procedimiento estético al que se sometió. El creador de contenido y empresario en realidad murió el 6 de marzo, pero recientemente su deceso atrajo atención internacional.

Igho Ubiribo, de 43 años, vivía en Londres y recurrió a inyecciones de ácido hialurónico y lidocaína durante un viaje que realizó a Bangkok, Tailandia. Este país del sudeste asiático se considera un destino líder en turismo médico, a donde miles de personas viajan para someterse tanto a tratamientos de salud como intervenciones estéticas.

En Tailandia inició una investigación al respecto y ya se tiene ubicada la clínica a la que el creador de contenido recurrió, así como licencias y protocolos de seguridad.

Entre los nuevos datos que han sido revelados sobre este caso, ahora se sabe que Igho Ubiribo era cliente asiduo de la clínica tailandesa desde 2024 y había pasado por 4 intervenciones para alargar su pene. En la quinta y última aplicación de inyecciones, se le suministró 40 mililitros de relleno, indica Euro News.

Supuestamente, el influencer pidió explícitamente que la sustancia se le aplicara en una sola sesión, aunque el médico a cargo había recomendado que se hiciera en 2 sesiones.

Qué le pasó al influencer Igho Ubiribo

De acuerdo con autoridades londinenses, se ha confirmado que la muerte del influencer Igho Ubiribo se debió a las inyecciones de ácido hialurónico que se le aplicaron en el pene. La causa fue una embolia pulmonar.

En el mismo día del tratamiento estético, el creador de contenido de estilo de vida acudió por un masaje y ahí se quejó de dolores en el pecho. Posteriormente se desplomó; recobró la consciencia y la perdió en varias ocasiones. Intentaron reanimarlo por más de 100 minutos y lo declararon muerto alrededor de la 1:00 A.M.