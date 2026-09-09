Qué colgar arriba del lavadero: 4 ideas para convertirla en un área funcional
Un espacio que parece no servir para nada puede transformarse en parte de la decoración de la casa. Mira cómo aprovechar el espacio arriba del lavadero sin hacer remodelaciones costosas.
La parte de arriba del lavadero suele converrirse en un espacio olvidado o terminar por ignorarlo todo el tiempo. Sim embargo, con algunos cambios sencillos y creatividad, puedes aprovecharla mucho mejor y convertirlo en una zona funcional para que se adapte a las necesidades del área de lavado o del patio.
Las 4 ideas para no desaprovechar el espacio arriba del lavadero y colgar decoración
No hay necesidad de hacer costosas remodelaciones para darle un nuevo estilo a este rincón de la casa. Puedes crear desde repisas flotantes, hasta gabinetes o páneles organizadores. Estas ideas pueden ayudarte a aprovechar cada centímetro del patio.
- Repisas flotantes de madera. Coloca dos o tres repisas para guardar detergentes, suavizantes, pinzas y productos de limpieza. Puedes usar canastas para mantener todo organizado y darle un aspecto más decorativo.
- Barra para colgar ropa. Instala una barra metálica o de madera sobre el lavadero. Será muy útil para colgar camisas, pantalones o prendas delicadas que necesiten secarse al aire antes de guardarlas.
- Gabinete cerrado. Un mueble aéreo es una excelente opción si quieres mantener los productos fuera de la vista. Elige un diseño con puertas lisas y colores claros para que el espacio se vea más limpio y ordenado.
- Panel organizador con ganchos. Instala un panel perforado o una rejilla metálica con ganchos y pequeñas repisas. Así podrás tener a la mano cepillos, bolsas, pinzas y otros accesorios sin ocupar espacio sobre el lavadero.
¿De qué color pintar las paredes del patio?
Si tienes un poco más de presupuesto y quieres darle un nuevo tono de color a tu patio, la recomendación más recomendada es usar tonos acogedores que combinen con la luz del exterior, según The Spruce. Algunos ejemplos son: blanco, negro mate, rojo terracota y blanco, azul navy, salmón y verde oliva.
De esta manera podrás combinar la decoración, plantas y cualquier electrodoméstico que tengas en el patio de lavado, a la par de los nuevos accesorios decorativos arriba del lavabo.