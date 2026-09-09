Qué colgar arriba del lavadero: 4 ideas para convertirla en un área funcional

La parte de arriba del lavadero suele converrirse en un espacio olvidado o terminar por ignorarlo todo el tiempo . Sim embargo, con algunos cambios sencillos y creatividad, puedes aprovecharla mucho mejor y convertirlo en una zona funcional para que se adapte a las necesidades del área de lavado o del patio.

Las 4 ideas para no desaprovechar el espacio arriba del lavadero y colgar decoración

No hay necesidad de hacer costosas remodelaciones para darle un nuevo estilo a este rincón de la casa. Puedes crear desde repisas flotantes, hasta gabinetes o páneles organizadores. Estas ideas pueden ayudarte a aprovechar cada centímetro del patio.

Repisas flotantes de madera. Coloca dos o tres repisas para guardar detergentes, suavizantes, pinzas y productos de limpieza. Puedes usar canastas para mantener todo organizado y darle un aspecto más decorativo. Barra para colgar ropa. Instala una barra metálica o de madera sobre el lavadero. Será muy útil para colgar camisas, pantalones o prendas delicadas que necesiten secarse al aire antes de guardarlas.

Cómo acomodar el lavadero del patio.|(ESPECIAL/Pinterest) Gabinete cerrado. Un mueble aéreo es una excelente opción si quieres mantener los productos fuera de la vista. Elige un diseño con puertas lisas y colores claros para que el espacio se vea más limpio y ordenado. Panel organizador con ganchos. Instala un panel perforado o una rejilla metálica con ganchos y pequeñas repisas. Así podrás tener a la mano cepillos, bolsas, pinzas y otros accesorios sin ocupar espacio sobre el lavadero.

Ideas para colgar arriba del lavadero.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿De qué color pintar las paredes del patio?

Si tienes un poco más de presupuesto y quieres darle un nuevo tono de color a tu patio, la recomendación más recomendada es usar tonos acogedores que combinen con la luz del exterior, según The Spruce. Algunos ejemplos son: blanco, negro mate, rojo terracota y blanco, azul navy, salmón y verde oliva.

De esta manera podrás combinar la decoración, plantas y cualquier electrodoméstico que tengas en el patio de lavado, a la par de los nuevos accesorios decorativos arriba del lavabo.