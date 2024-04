¿Te perdiste el capítulo 53 de Café con Aroma de Mujer hoy 10 de abril? Sebastián enfrenta y acorrala a Iván

En Café con Aroma de Mujer, Julia le ofrece hospedaje a Eduardo; Lucía queda incómoda con la situación, no lo quiere cerca. Gaviota le dice a su mamá que aún no se siente preparada para tener una relación sentimental con Leonidas. Lucía le confiesa a Sebastián que todo el dinero que él le ha dado era para Eduardo, no para ella. Julia no acepta que el homenaje a Octavio se haga en el gastrobar de Carlos. Eduardo esculca la habitación de Julia, encuentra su cartera y le roba dinero. Martín llega a la casa Vallejo y conoce a Eduardo, este le hace muchas preguntas sobre su trabajo, se muestra curioso.

Marcela le informa a Julia que se irá a vivir con Lemarcus. Leonidas le expresa a Gaviota que quiere formar una familia con ella y Fernando. Eduardo desconfía de Martín y lo habla con Lucía, descubre que no es un corredor de bolsa reconocido en la Unión Europea, también constata que la página web de Tejeiros no cuenta con la dirección de su empresa. Martín le pide a Pablo que le contrate unos actores en España para presentarlos a Paula como sus padres. Lucía le explica a su papá que Lucrecia y Paula han invertido varias veces con Martín. Eduardo deduce que este es un estafador.

Lucrecia visita a Martín y le devuelve el pañuelo, él la invita a quedarse un poco más. La observa con deseo. Arthur viaja a Bogotá, le cuenta a Sebastián que Wilson acusó a Gaviota del secuestro, sospechan de Carlos Mario. Sebastián enfrenta a Iván, le reclama por las irregularidades financieras. Iván le miente a su hermano, le dice que utilizó las cuentas de la empresa para ingresar un dinero de sus suegros.