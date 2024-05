¿Te perdiste el episodio 83 de Café con Aroma de Mujer hoy 22 de mayo? La declaración de Marcia resulta insuficiente

En Café con Aroma de Mujer, Lucía insiste en pedirle perdón a Sebastián antes de irse de Colombia. Lucrecia le sugiere que retracte su declaración. Mientras Iván hace maletas para huir del país, recibe una llamada de Café Élite; la secretaria le informa que fue citado por la fiscalía para ampliar su declaración. Sebastián llama a Gaviota y le dice que necesita organizar su vida y la de Fernando, pues presiente que será declarado culpable.

Lucrecia logra vender la casa y planea usar el dinero para su viaje a Italia. Julia va al gastrobar y conversa con Marcela; le cuenta los motivos que la llevaron a abandonar su sueño de ser chef, e intenta convencerla de no abortar. La fiscal llama a Iván y le comunica que la ampliación de su declaración es obligatoria y presencial. Marcela decide tener a su bebé y se reconcilia con Lemarcus. El papá de Carlos se presenta ante Julia; aprovecha para explicarle su experiencia de vida como padre, y le hace comprender que la homosexualidad es algo normal en la vida de sus hijos.

Lucía le informa a Iván que no ampliará su declaración en contra de Sebastián. Julia les pide perdón a Marcela y a Bernardo, y le agradece a Lemarcus todo lo que ha hecho. Marcia y Wilson llegan a la terminal de transporte de Bogotá, pero, recordando las palabras de Gaviota, ella desiste de viajar. Iván va a la fiscalía y amplía su declaración; a la salida se encuentra con su familia, y Julia lo obliga a quedarse en la imputación de cargos de Sebastián. Aurelio y Pivisay se casan en la iglesia del pueblo. Marcia declara presencialmente ante la fiscal, pero sus palabras no son suficientes, pues no tiene una prueba formal que las sustente.