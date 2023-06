VIDEO: Mujer sufre bochornoso momento en plena despedida de soltera.

¡Árbol vs piedras! Una problemática entre vecinos en “S.O.S. Bache”.

Las despedidas de soltera son momentos únicos, llenos de diversión y dinámicas para las mujeres. Pero en este caso tal vez para alguna de las invitadas no fue tan agradable, al contrario, pasó a ser bochornoso. En este video podemos observar a tres comadres que estaban haciendo una de las dinámicas en la divertida fiesta, donde debían demostrar su equilibrio, pero una de ellas no lo logró. En el video podemos ver como las tres mujeres levantaron un pie, pero la de en medio no tenía ni dos segundos intentándolo cuando su tobillo se fue de lado y se dio un fuerte azotón lo cual hizo que se pegara bastante fuerte en la cabeza con la esquina de una maceta que estaba en el lugar.

Pero eso fue lo peor porque llevaba vestido y al caer se le vieron los chones, aunque las otras comadres le empezaron a sobar la cabeza aunque ninguna se percató de que la mujer que cayó enseñó todo hasta que vieron el video. A final de cuentas sabemos que nunca van a olvidar la gran despedida de soltera, ni ese momento tan divertido o bochornoso gracias a este video que se ha vuelto viral en las redes sociales.