Esta es la zona de CDMX donde NUNCA deberías visitar a tus amigos porque asustan

La CDMX tiene un lado paranormal que muy pocos se atreven a conocer, en especial cuando se trata de lugares catalogados como “peligrosos”, pero no por la delincuencia, sino porque está en alguna zona donde asustan. Es el caso de una colonia en la que aparentemente pasan cosas extrañas y en la que sus visitantes deben estar alerta en todo momento.

La zona de CDMX donde casi nadie quiere ir porque espantan

Además de ser una metrópoli conocida por su amplia riqueza cultural y diversidad gastronómica, la Ciudad de México es el escenario de inquietantes historias. Según la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT, uno de los sitios en los que vale la pena mantenerse vigilantes, en especial si se visita de noche, es la colonia San Miguel Chapultepec, pues ahí tendrían lugar inquietantes sucesos que te sacarán más de un susto.

Entre las razones detrás del misticismo en esta zona de la CDMX catalogada entre los lugares donde espantan, estarían los eventos históricos que han tenido lugar en su territorio. De acuerdo con información del Museo Nacional de Historia, la época del Virreinato marcó especialmente el destino de Chapultepec, pues fue testigo de momentos clave y, en consecuencia, las energías se quedaron impregnadas en su espacio.

Crédito: Vladimix Creative Commons Existen diversas leyendas sobre los sucesos paranormales que hay en la colonia San Miguel Chapultepec

También, está cerca del Castillo de Chapultepec, en donde habrían perdido la vida los Niños Héroes; así como del Bosque de Chapultepec, que es conocido por el misterioso ambiente que impera en cada una de sus secciones. Y si bien la colonia tiene mayor despliegue de seguridad, al igual que ocurre en otros puntos, recorrerlo de noche no es lo más recomendable, en especial para quienes no conocen el lugar y no pueden desplazarse con facilidad.

¿Cuáles son las leyendas más populares de la colonia San Miguel Chapultepec?

Hablando específicamente de los mitos de terror que existen en torno a la colonia San Miguel Chapultepec, es indispensable mencionar la leyenda de la casa de La Moira. Dicha creencia habla sobre una antigua propiedad en la que un niño llamado habría muerto trágicamente, todo unos días después de él mismo haber encontrado el cuerpo de otro hombre, aparentemente inducido por entidades malignas.

Crédito: Pexels Los mitos de terror sobre la colonia San Miguel Chapultepec alertan sobre la presencia de entes paranormales

Adicionalmente, se conocen varias narraciones que alertan sobre la presencia de entes paranormales en las calles que se dirigen hacia el Panteón Civil de Dolores. Los relatos populares que se conocen hablan de experiencias con figuras extrañas en medio de la noche, gritos y lamentos que parecen venir de la nada y hasta el avistamiento de una mujer completamente vestida de negro que parece vagar sin rumbo.