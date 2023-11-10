Recientemente la NASA nos dejó con la boca abierta al mostrarnos una foto que parece sacada de una película de terror, se trata de ¡una enorme calavera en medio del Desierto del Sahara! Pero no te preocupes, no es lo que parece. Resulta que esta enigmática imagen fue capturada desde la Estación Espacial Internacional mientras orbitaba a unos 400 kilómetros sobre el macizo de Tibesti. ¿Y qué es en realidad la calavera del Sahara? Pues resulta que se trata de una increíble estructura geológica en una zona volcánica del Sahara conocida como Trou au Natron, en el norte de Chad.

Según explicó la NASA, esta estructura es en realidad un pozo volcánico de mil metros de profundidad que se encuentra junto a un lago de soda. La "cara" de la calavera está formada por las sombras proyectadas por el borde de una caldera volcánica, mientras que los "ojos" y la "nariz" son conos de ceniza. ¡Increíble, verdad?

¿Qué se esconde detrás de la “Calavera del Sahara”?

Se cree que esta región se formó después de una masiva erupción volcánica hace cientos de miles de años. A pesar de su apariencia desértica, los científicos han descubierto fósiles de caracoles marinos, plancton y algas que datan de al menos 120 mil años, lo que sugiere que en el pasado fue un próspero lago glaciar. ¡La naturaleza nunca deja de sorprendernos!

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Así que ya sabes, no te dejes engañar por las apariencias. Esta "calavera del Sahara" es solo una muestra más de la increíble belleza y creatividad de la naturaleza. ¡Quién diría que un pozo volcánico podría parecerse tanto a una calavera!