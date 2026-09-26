3 esmaltes fortalecedoras para endurecer tus uñas después del verano

Las uñas se debilitan por diversos factores como usar continuamente esmaltes semipermanentes, exposición prolongada a químicos agresivos o por la falta de hidratación, entre otros. Estos ocasionan que la apariencia empeore y las manos no luzcan lindas.

Bebeshita rompe en llanto por esta inesperada situación con Manelyk: “En serio me duele” (VIDEO)

En cuanto a estas uñas frágiles o quebradizas, aparecen cuando la consistencia se natural se altera. Es por esto que van a tener menos resistencia ante las agresiones externas o pequeños golpes por lo que se comienzan a descamar, fisurar o romper.

¿Cuáles son los esmaltes fortalecedores?

En cuanto a los fortalecedores de uñas está formulados para proteger, reforzar y mejorar el aspecto de las uñas y las cutículas. Así es que comienzan a recuperar el acabado natural y saludable. Los mejores esmaltes fortalecedores son:

Si-nails varnish, de Isdin

Este viene con un formato click-pen de Isdin que lleva a que la rutina de cuidado sea sencilla y rápida, pero te asegura que quede cubierta debido al aplicador. Contiene principios activos que promueven el crecimiento de la uña, aumentando su resistencia y evitando su rotura, pero también favorece la remineralización y reestructuración de las uñas al aumentar la cantidad y calidad de silicio y queratina.

Uñas puntos micro con base nude.|(ESPECIAL/CANVA)

Green Care, de Manucurist

Luego tenemos este producto que es uno de los más demandados. Su fórmula está enriquecida con AHA, PHA y silicio, que restaura, protege e hidrata la uña, la exfolia suavemente y la fortalece estimulando la producción de colágeno y elastina. En cuanto a la aplicación se recomienda que sea dos veces por semana durante 14 días.

Crème Abricot, de Dior

Por último, tenemos este esmalte fortalecedor cuyo nombre responde al color albaricoque de la fórmula. Este producto refleja un fortalecedor eficaz y fácil de utilizar que garantiza unos resultados visibles desde las primeras aplicaciones. Un aspecto a destacar es que su fórmula contiene aceite de albaricoque y el extracto de alga, dos ingredientes que, en conjunto, embellecen las uñas y mejoran su resistencia.