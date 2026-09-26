Ya nadie confía en Natalia Alcocer, los dos equipos la tachan de hipócrita en La Granja VIP

La gala del viernes dejó estragos en La Granja VIP y la más señalada ha sido Natalia Alcocer. Ambos equipos en la casa la acusan de haber sido hipócrita y afectarlos en alguno momento, por lo que ya nadie confía en ella.

Lo que sucedió es que el "pajarito de la suerte" eligió un papel que decía Traición en cadena. La dinámica consistió en que cada uno de los Granjeros debía señalar a alguien para intentar ponerlo en la tabla de nominados. Sin embargo, la mayoría lo tomó como una oportunidad para salvar a sus aliados.

Así, Kevyn Contreras Bicolor señaló a Rafael Mercadante, él a Niurka, ella a Mónica Escobedo, ella a Ivonne Montero, la actriz a Pablo Montero y él a Natalia Alcocer.

Cuando llegó el turno de la conductora tenía la opción de salvar a Pascal Nadaud, Fernando Lozada, Kunno, la Bebeshita y Pimpinela Escarlata, decidió nombrar al luchador, lo que fue interpretado como una traición.

Al final fue Pascal quien tuvo que elegir entre Kunno y la Bebeshita y esta última quedó nominada.

El equipo de Manelyk González acusó a Natalia de haber sido hipócrita con ellos por no haber elegido a alguno de sus aliados durante la dinámica. Incluso la Bebeshita la encaró y le dijo que si no iba a salvarla entonces porque toda la semana le ha dicho que ella sí iba a ser su amiga.

Niurka tampoco confía en Natalia Alcocer

A pesar de que Natalia Alcocer fue acusada por el equipo de Manelyk de haberlos traicionado y apoyar a los aliados de Niurka, la realidad es que la cubana tampoco confía en la conductora.

En días anteriores Niurka pidió a Natalia que hicieran equipo en sus votaciones. Pero Alcocer se negó, incluso, llamó manipuladora a la vedette y llegaron a pelear en frente de todos.

Niurka recordó que, en nominaciones pasadas, Natalia votó en contra de sus aliados, como Carlos Trejo y Rafael Mercadante. Aunque, después de lo sucedido el viernes, todo indica que la conductora volverá al equipo de la cubana, a pesar de que había declarado que iba a jugar sola.