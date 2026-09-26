PASO A PASO para VOTAR hoy 26 de septiembre y salvar de la Eliminación a uno de los Nominados en La Granja VIP

Se acerca la tercera gala de eliminación. El próximo domingo 27 de septiembre se dará a conocer quién será el siguiente en abandonar La Granja VIP, la decisión está en manos del público y así es como puedes votar por tu Granjero favorito.

Votar es completamente gratuito y existen varias opciones para hacerlo y salvar a alguno de los nominados:

A través de la página oficial de Azteca UNO:



Hay que dirigirse a la sección de La Granja VIP.

Busca la pestaña VOTA en el menú superior.

en el menú superior. Aparecerá la lista de los cinco granjeros en peligro de salir el próximo domingo.

Tendrás diez puntos para votar, se pueden repartir entre los participantes o darle todos a uno solo.

se pueden repartir entre los participantes o darle todos a uno solo. Para tener votos extra puedes iniciar sesión o ver un breve video.

A través de la aplicación móvil:



Descarga gratis la app de TV Azteca En Vivo , está disponible para dispositivos iOS y Android.

, está disponible para dispositivos iOS y Android. En la aplicación busca la sección del reality .

. Ingresa a la parte de votación y podrás acceder a tus 10 votos disponibles.

La última opción es esperar a alguna de las galas y escanear el código QR que aparece en pantalla para ir directamente al portal de votaciones.

¿Quiénes son los nominados en la tercera gala de eliminación de La Granja VIP?

La lista de los nominados en riesgo de salir el este domingo 27 de septiembre, y las razones por las cuales están en la tabla incluye a:

Manelyk González por legado, debido a que María Karunna la nominó antes de dejar La Granja.

por legado, debido a que María Karunna la nominó antes de dejar La Granja. Kenny Avilés fue elegida por el público.

fue elegida por el público. Carlos Trejo por votos durante la Asamblea del miércoles.

Julio Camejo por votos durante la Asamblea del miércoles.

Bebeshita por la dinámica de Traición en cadena.

Recuerda que este próximo domingo, en punto de las 8 de la noche se llevará a cabo la gala de eliminación. Ese día se dará a conocer qué Granjero se unirá a la Coreañera y a María Karunna y se convertirá en el tercero en abandonar la granja VIP.

