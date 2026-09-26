Potes de helado: recíclalos con estas increíbles ideas para no tirarlos

Por lo general los potes de helado de telgopor una vez que están vacíos terminan en la basura. Estos objetos tienen un tamaño, resistencia y forma que permite poder reutilizarlos para crear nuevos objetos para el hogar.

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Si los vas a reutilizar es importante que los laves bien con agua y detergente para eliminar cualquier resto de helado que haya quedado. Deja que se sequen completamente para luego cortarlos, decorarlos o llevar a cabo cualquier idea que desees.

¿Cómo reutilizar los potes de helado?

Macetas para plantas pequeñas

Esta es una de las alternativas más fáciles ya que debes usar el pote de helado como una maceta para colocar plantas chicas. Tienes que agujerar la base con el objetivo de obtener el drenaje y colocar tierra.

Organizador para útiles

Si tienes tus elementos tirados por cualquier parte pues reutiliza el pote de helado para guardar lápices, marcadores, reglas y otros elementos de escritorio. Para mejorar su apariencia, es posible forrarlos con tela, papel adhesivo o pintura.

Esta es una opción increíble.|Pinterest

Recipiente para broches de ropa

Los recipientes en cuestión son muy profundos por lo que puedes darles un gran uso. Allí puedes guardar los broches para colgar la ropa. Así, quedan todos juntos y se evita que se pierdan en el balcón o en el lavadero.

Organizador para productos de limpieza

Otros objetos que puedes guardar allí son esponjas, guantes, cepillos chicos o paños. Así vas a poder mantener estos elementos ordenados debajo de la pileta de la cocina o en el lavadero.

Caja para guardar cables y cargadores

Los recipientes pueden servir para organizadores de cables USB, cargadores, auriculares y adaptadores. Al tener tapa, permiten mantenerlos protegidos del polvo y evitar que queden desordenados en cajones o sobre el escritorio.

Puedes decorarlo de la manera que quieras.|Pinterest

Recipiente para juguetes pequeños

Por último, tenemos esta gran idea ya que permitirá tener el cuarto de los pequeños ordenados. Dentro del pote puedes colocar juguetes como lo son bloques, autos o piezas de juegos. Además, puedes etiquetarlos para saber que guarda cada uno.

Lo importante de estas ideas es que puedes utilizar los potes de helado de cualquier material para lograr un reciclaje funcional.