Skin scent: esta es la nueva tendencia en fragancias que amplifican el olor en la piel

Los perfumes son una parte importante del día a día ya que te permiten poder oler bien en toda tu jornada y además, son una marca de tu personalidad. La tendencia actual en fragancias se llama Skin scent que buscan quedarse cerca del cuerpo y crear una sensación más íntima para lograr un efecto de que ese aroma es parte de tu piel.

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Así es que surge una nueva manera de entender el perfume ya que se asocia al autocuidado, la intimidad y la personalización. Lo que cambia es la forma en la que se lleva la fragancia y con los que están alrededor.

¿De qué se trata el skin scent?

El término skin scent, que podría traducirse como «aroma de piel», esto se refiere a las fragancias que han sido creadas para tener una proyección corta y permanecer cerca del cuerpo. Es decir para que lo sientas como parte de ti misma más suave, cálida y limpia.

Los expertos en perfume lo manifiestan como la búsqueda de un aroma más suave que da la sensación de que la persona simplemente huele así por lo que no resulta tan evidente el uso del perfume.

Las fragancias skin scent huelen a almizcles, determinadas maderas suaves, acordes ambarados, ambroxán, iris o notas de piel, que se unen a moléculas aromáticas que aportan una sensación limpia, cálida y envolvente sin resultar excesivamente invasivas.

Perfumes que cumplen con el skin scent

Le Monde Gourmand

Aquí nos encontramos con Pumpkin Crème que es un perfume que cuenta con notas otoñales que se integran a la piel. Es una fragancia cálida con notas de calabaza, leche espumada, almizcle o sándalo. Un gourmand cálido perfecto para esta época del año.

Escentric Molecules

Luego nos encontramos con esta fragancia que es un claro ejemplo del skin scent. Combina notas de lima, pimienta rosa y aldehídos en sus notas de salida.

Initio Parfums Privée

El Musk Therapy es un aroma de la familia cítrica que cuenta con notas de sándalo blanco, almizcle y rosa. Te brinda un estado de relajación y bienestar.

|Crédito: Archivo FIA

Dior

De Dior puedes probar Jasmin des Anges es un eau de parfum con notas florales de albaricoque, flor y miel. De intensidad media combina las populares notas gourmand con el floral solar.

Givenchy

También puedes probar la fragancia Particuliére, L'Enfant Terrible donde encontrarás la combinación de notas cítricas, amaderadas y almizcladas. Combina notas de bergamota, jengibre y madera de cedro. Una fragancia que se funde con la piel, proporcionando una frescura intensa.