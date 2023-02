Camila Cabello y el empresario Austin Kevich se separan.

La cantante Camila Cabello y su novio Austin Kevitch han terminado su relación de ocho meses. La noticia se dio a conocer a través de la aplicación de citas Lox Club, de la que Kevitch es CEO, donde se envió un boletín informando de la separación.

Una fuente cercana a la pareja confirmó la noticia a Entertainment Tonight, generando sorpresa entre los fanáticos de la cantante.

Camila Cabello y Austin Kevitch habían sido vistos juntos en varias ocasiones; incluso, pasaron juntos las vacaciones de verano en Europa. Sin embargo, la relación llegó a su fin y ahora ambos están solteros de nuevo. La noticia ha causado revuelo en redes sociales, donde los fanáticos de la cantante expresan su apoyo y desean lo mejor para ella en el futuro.

La fuente de ET afirmó que las carreras “muy ocupadas” del cantante y el genio de la tecnología contribuyeron a su separación, y dijo que “se volvió difícil equilibrar eso y su relación”. “No hay nada malo entre ellos”, aseguró la fuente.

Cabello y Kevitch salieron por primera vez en junio de 2022 en Los Ángeles, donde los paparazzi los captaron enamorados mientras paseaban, sonreían y conversaban.

La pareja confirmó su relación dos meses después cuando salieron a dar otro paseo.

Durante la salida, la pareja se tomó de la mano mientras se dirigían a una mesa de picnic, donde la ganadora del Grammy besó en la mejilla de su novio y acarició su cara.

Camila Cabello y Shawn Mendes tuvieron una relación

Cabe recordar que antes de salir con Austin, Camila tuvo una relación de dos años con Shawn Mendes, después de que hicieran una colaboración por segunda ocasión, esta vez en el single de 2019, ‘Señorita’.

Ambos se conocían desde antes y ya habían lanzado el sencillo, ‘I Know What You Did Last Summer', en 2015.

