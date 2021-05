Camila Fernández relató el calvario que vivió durante su embarazo.

Camila Fernández y los obstáculos que tuvo que superar para ser mamá.

Camila Fernández está celebrando su primer día de las madres, pero para lograr el milagro de dar vida a la preciosa Cayetana, tuvo que pasar por un sinfín de situaciones que hoy recuerda con Ventaneando.

Esta es la odisea de la maternidad que vivió la integrante de la Dinastía Fernández.

Cuando me dijeron que me tenían que operar de la vesícula antes de los tres meses y que a lo mejor iba a abortar, ahí sí dije ‘¿Cómo? Yo no quiero eso’. Luego tuve problemas en la placenta… luego el sangrado y en el reposo

A pesar de convertirse en la mamá más feliz del mundo, la joven vivió mucho estrés durante la gestación de su bebé.

Todo el embarazo estuve preocupada. Sí estuvo duro, fue un constante estrés. Tenía a una muchachona; nació de 52 cm. Estaba gigante

Camila Fernández reveló que su bebé Cayetana nació por cesárea

Fue hace unos días, cuando Camila Fernández presentó a nuestras cámaras de Ventaneando a su bebé Cayetana. La hija de Alejandro Fernández nos presumió que es una mamá sana y fuerte ante las adversidades.

Ahora, Camila nos compartió cómo fue el proceso para tener a la más pequeñita de la Dinastía Fernández.

“Me hicieron cesárea, todavía tengo dolor, pero tenía anestesia local. Nació padrísima. Me dijeron ‘ten a tu niña, está bien’. Me dolía la garganta y no sabía ni porqué. Me habían intubado para la anestesia”, confesó en exclusiva para Ventaneando.

Por último, la cantante nos compartió que enfrentó múltiples problemas de salud durante su embarazo.

“Fue un rollo. También tenía una hernia y me la quitaron. Tenía la hernia, le vesícula y la cesárea. Pero ver a mi hija, valió todísima la pena. Yo soñaba con ese momento y por fin pasó hace un mes. Me hizo la mamá más feliz del mundo”, concluyó.

