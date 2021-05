Danna Paola y David Bisbal juntan sus voces en un proyecto único.

David Bisbal y Danna Paola unen sus voces por primera vez con una canción que desean, refleje los deseos de las personas para reencontrarse con quienes aman.

Danna se acercó al español para hacer este dueto y David, quien ha realizado colaboraciones desde el inicio de su carrera, unió talento con la mexicana.

La escribimos desde el alma. Al momento de crear melodías y todo, fue bastante sencillo y rápido. Yo tengo que confesar que estaba súper nerviosa porque la voz de David siempre ha sido súper top. Yo decía ‘me tengo que poner al día y tengo que dar el ancho’

David Bisbal comparte su emoción por colaborar con Danna Paola

El talentoso David Bisbal también habló sobre el tema Vuelve, Vuelve que lanzó con la mexicana.

“Siempre me ha gustado compartir la música y en lo que me fijo es que sean buenos compañeros y artistas. Me ha tocado compartir con artistas que llevan mucho tiempo y otros que no tanto”, expresó.

Mientras llega el momento de cantar juntos en el escenario, David continúa haciendo pequeñas presentaciones presenciales en España, donde los conciertos empiezan a agendarse.

Nosotros sí hicimos una pequeña fila y fue una grandísima experiencia. Hicimos como diez conciertos durante el verano y lo llamamos ‘Intimo’ porque fuimos cuatro músicos. Estuvo bonito porque vi a mis compañeros trabajar cuando creían que el año lo tenían perdido de trabajo. También me reencontré con el público y eso es fantástico…

Por su parte, Danna Paola se encuentra también en España participando en un programa de talentos al lado de Isabel Pantoja.

Empezamos ya las grabaciones. También viene música y estoy preparado todo lo nuevo. Hay que adaptarnos a esta nueva forma de sacar música. Estaré pronto de vuelta en mi México lindo y querido

