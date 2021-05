Camila Fernández presenta a su bebé Cayetana. (VIDEO)

Camila Fernández presenta a su bella hija, Cayetana.

Camila Fernández se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando para contarnos su nueva etapa en la maternidad. La hija de Alejandro Fernández se dijo feliz y emocionada por convertirse en mamá de la bellísima Cayetana.

“Estoy feliz, tengo a una nena hermosa, les presento a mi nena Cayetana. Se porta súper bien y es súper linda. Me la he aventado súper bien y he tratado de ser la mejor mamá posible”, expresó la joven de 23 años.

Por si fuera poco, la cantante no descarta tener otro bebé para agrandar la Dinastía Fernández.

“Hay mucha probabilidad de que sea doble. Me puedo aventar otro. La maternidad es mejor como me lo contaron, ahorita estoy en las nubes. He sufrido dolor y desveladas, pero estoy súper bien”, expresó la intérprete de Verdades Que Matan.

Además, Camila nos contó que exclusiva, que su esposo Francisco Barba, también debutó como un padre excepcional.

“Claro sí, muchísimo, es el mejor papá. Mi esposo empezó a cambiar los pañales”, confesó la joven sobre el apoyo incondicional que le brindó su esposo.

Te puede interesar: Vico Guadarrama habla sobre su parecido físico con Larry Ramos.

Camila Fernández agradece el apoyo de sus padres América Guinart y Alejandro Fernández

Camila Fernández también aprovechó para agradecer el apoyo incondicional que le brindaron sus papás en los últimos meses.

“Mi mamá me ha dicho cosas muy buenas. Me aconseja cantarle, bañarla, sobre los pañales; ella ha sido la mejor maestra. Ayer los vimos a los dos y estaban felices. Le cantaron y yo lloré de la felicidad. Me encanta porque mi papá es el más feliz del mundo con Cayetana”, subrayó.

Recordemos que Camila Fernández atravesó por algunos problemas de salud durante su embarazo; sin embargo, afrontó las adversidades con mucho éxito.

“Lo más difícil fue al principio con el dolor y todo. Ahorita tengo que ser administrada con mi tiempo; para la bebé, mi trabajo y mi vida social. Sin problema, lo lograré manejar, como todo lo que venga”, concluyó la artista para Ventaneando.

También te puede interesar: Exintegrantes de Menudo se despiden para siempre de Ray Reyes.