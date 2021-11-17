Camila Fernández hace impactante revelación sobre Vicente Fernández.

Después de más de 90 días de permanecer hospitalizado por una caída que sufrió a causa del síndrome de Guillain Barré, Vicente Fernández ya puede mover los hombros, la mandíbula, los ojos, la lengua e incluso la cabeza.

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Con esa buena nueva nos recibió su nieta Camila Fernández, en un evento al que acudió en Guadalajara el viernes pasado y donde se mostró feliz de haber constatado semejante avances, en la más reciente visita que le hizo a su abuelo.

Me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos y la mandíbula, los ojos, y ya mueve la lengua también. El otro día me mandaron un video del tío Gera y nos mandaron un video de que ya está cerrando la mano; no tienes una idea. Estamos, bueno, yo estoy que no quepo de la felicidad

Pero, será que dada su evolución Vicente Fernández pueda celebrar la Navidad en su rancho con toda su familia, Camila no adelanta vísperas pero sí confirma que antes o después estará con su abuelo.

Pues con él la pasábamos todos los años. Voy a ir a visitarlo antes y después de Navidad, chance en Navidad no pero antes y después claro que sí, para que sienta que ahí estamos

Nos reveló que su pequeña ya camina

Y a punto de cumplir sus primeros 8 meses como mamá, comparte que la pequeña Cayetana ya realiza un sinfín de actividades por sí sola.

Gatea por todos lados, está como loca, no la podemos ni parar ya, ella es independiente. Está increíble, ya canta, ya habla; dice ‘mamá y papá'

Y aprovechó para promocionar su más reciente sencillo titulado 'Mezcal'.

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