Así reaccionó Belinda al ser cuestionada sobre polémica de Nodal.

Que Belinda dejó los escenarios para cambiar de oficio en Monterrey, así como lo escuchan, camuflajeada la cantante se convirtió en jefa de seguridad del festival Pal Norte este fin de semana para poner en aprietos a más de uno, entre ellos a los integrantes del grupo Kinky a quienes les jugó una broma en la zona de accesos.

Te puede interesar: Lyn May visita a Carmen Salinas en el hospital tras protagonizar pelea.

Pero a la cámara de Ventaneando no se le escapa nada y obviamente nos percatamos de la broma de la cantante y, aunque no fue de su total agrado, aprovechamos para cuestionarla sobre la polémica que su novio, Christian Nodal, enfrenta con la disquera Universal.

Gracias, muy contenta, muy contenta. Sí, nadie se dio cuenta

La cantante fue invitada a este festival de Monterrey para convivir con los artistas, realizarles bromas, concursos y así crear contenido digital para algunas páginas.

Su encuentro con Mon Laferte

Ahí fue donde se encontró a la chilena Mon Laferte, a quien le regaló ropita para el bebé que viene en camino y hasta pintaron juntas.

Qué felicidad me da conocerte, te admiro mucho

También te puede interesar: Lupillo Rivera se resiste a hablar de su ex, Mayeli Alonso.

Juanes y Los Auténticos Decadentes también se divirtieron con la cantante en los camerinos del festival Pal Norte en Monterrey, sometiéndose a la famosa caja de toques.

