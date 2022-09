Camila Fernández habla de su disco que rendirá tributo a su padre y abuelo.

Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández e hija de Alejandro Fernández, está de plácemes y manteles largos tras el lanzamiento de su nuevo álbum “Vulnerable”, en el cual dio rienda suelta su talento con su nuevo estilo ‘urbano mariachi”, con el que rendirá homenaje a su gran dinastía.

Camila Fernández nos deleitó con su poderosa voz en nuestro programa.

Prueba de ello es el sencillo “Volver”, el cual es una reinterpretación de uno de los más grandes éxitos del ‘Charro de Huentitán’ y de su padre, de esto habló la propia Camila Fernández en exclusiva en el foro de Ventaneando.

Camila Fernández decidió incursionar en el ‘urbano mariachi’, un género totalmente nuevo que sacó a raíz de su inspiración en sus raíces. “Tengo esto que es el urbano mariachi, que es nuevo y lo saqué a raíz de que me quise inspirar muchísimo en mis raíces, mi historia, pues el mariachi que también me describe mucho y también para presentar que no estoy peleada con las rancheras y el mariachi”, declaró.

Fernández reveló que siempre le han preguntado si no le gusta cantar mariachi, por lo que este álbum es para demostrar que le encanta; sin embargo, decidió imprimirle su sello personal y fue así como surgió el ‘urbano mariachi’.

“Me encanta el mariachi, pero siempre quise tener esto de mi estilo propio, más original, más auténtico y fue lo que me enseñaron en mi casa: trabaja, trabaja, trabaja, hasta que seas alguien tú y que no te identifiquen por alguien más”, añadió.

Camila recordó que su abuelo Vicente Fernández siempre le dijo que trabajara sobre su propia línea y siempre fuera ella. Así mismo, señaló que le pidió permiso al ‘Charro de Huentitán’ y al ‘Potrillo’ para que la dejaran inspirarse en sus canciones.

De hecho, “Volver”, su nuevo tema, está inspirada en “Volver, volver”, la icónica canción que hiciera famosa Vicente Fernández, así como en “Como quien pierde una estrella” de Alejandro Fernández, por lo que tiene algunos pedazos de esas canciones adecuadas a su estilo.

Camila Fernández reveló que su papá y su abuelo estuvieron de acuerdo, incluso, este último le pidió que le grabara un álbum ranchero, a lo que ella accedió con la condición de que ella iba a escribir las canciones.