¿Por qué cancelaron el concierto de Luis Miguel en León? Esto sabemos

Durante los últimos días, Luis Miguel ha paralizado gran parte del país con sus presentaciones, aunque las personas que habían comprado un boleto para ver al cantante en León, Guanajuato, se van a quedar con las ganas, pues este ha sido cancelado.

Por ese motivo, nos enlazamos con Alejandra Gutiérrez Campos, quien es la Presidenta Municipal de León, quien nos explicó los motivos de la cancelación.

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Hemos estado con una campaña muy intensa de traer muchos eventos a la ciudad, de hecho, nos la pasamos presumiendo nuestra ciudad viva y vibrante. Este fin de semana tenemos, simplemente cuatro eventos importantes; sin embargo, en este evento en particular, pues a quién no le gustaría oír y ver a Luis Miguel; sin embargo, nos enteramos del concierto, por los medios, de que iba a ver un concierto en la ciudad, sin que hubiera acercamiento a las autoridades

¿Por qué se canceló el concierto de Luis Miguel?

Alejandra Gutiérrez Campos, reveló que ya buscaron a los organizadores del evento, para poder trabajar en conjunto con ellos.

Buscamos a los organizadores y les dijimos ‘tienen muchos eventos, qué bueno que viene Luis Miguel, cómo les ayudamos para que se lleven en reglas y cumplan con todos los requisitos y quien venga al evento se lleve una bonita satisfacción’

Estuvimos meses y meses con reuniones, les pusimos la mesa para que fuera todo fácil, y es momento que ni acreditan la personalidad, no hay fianza, no cumplen con el tema de seguridad, los aforos estuvieron cambiándolos, excedieron lo que tiene capacidad este estadio

De acuerdo con sus declaraciones, les ofrecieron otras opciones para poder realizar el evento, pero no llegaron a ningún acuerdo.

Les pusimos en la mesa otro espacio, donde pueden ser hasta más de 20 mil, se los conseguimos a buen precio, les ayudamos en todo, no lo quisieron aceptar. Entonces, hoy ya tuvimos que ser muy claros por un tema de seguridad para quien pueda ir a un evento de esta naturaleza, pues no hay condiciones para emitir un permiso…

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¿Quiénes son los organizadores del evento?

La presidenta municipal, ha revelado que es una empresa la encargada de celebrar los contratos con el representante de Luis Miguel.