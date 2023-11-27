Guillermo Pous detalla el proceso legal de Aracely Arámbula y Luis Miguel

Desde hace varios días, Luis Miguel y Aracely Arámbula han estado en el centro de la polémica, por la demanda de pensión alimenticia que la actriz tiene en contra del cantante.

Por ese motivo, Guillermo Pous, abogado de Arámbula, nos explicó en exclusiva los detalles del proceso legal, ya que la defensa del cantante ha asegurado que habían intentado pagar en una cuenta en Estados Unidos, la cual habría sido cerrada.

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Ya se solicitó una constancia y hubo una confirmación por parte del banco de la institución estadounidense, en donde se aclara que en ningún momento la cuenta fue cerrada o se encontró inactiva, lo cual quiere decir que esos intentos, que ellos argumentan haber realizado durante 10 meses para pagar los 48 que tenían de atraso pues tampoco es cierto

Independientemente de ello, lo que hacen es consignar los billetes de depósito en juzgado familiar a fin de neutralizar las acciones, como consecuencia de las presentaciones del señor Gallego y además, ahora lo que buscan, a través del Ministerio Público, a través de la Fiscalía más bien, es pretender que se les invite a una conciliación con tal, quiero suponer, más allá de cualquier argumento o sustento, invitar a una conciliación para apagar toda esta prensa y ya terminar el asunto

¿Ya existía un convenio entre Luis Miguel y Aracely Arámbula?

El abogado de Aracely Arámbula, ha revelado que ya existía un convenio entre ellos, pero que fue incumplido por Luis Miguel, por lo que ahora tienen un proceso legal.

El convenio ya existía, lo que sucede es que se incumplió, lo que habría que hacer ahora sería actualizarlo, pero además, por el tiempo que queda para que ambos cumplan la mayoría de edad, además lo que se tiene acordado y que es lo que ha reiterado la señora Arámbula, el dinero no es que lo vaya a recibir ella y se lo vaya a gastar, como claramente lo dijo la licenciada Aguirre

Al mismo tiempo, ha revelado que el dinero va a dar a un fideicomiso, con el cual se va a cubrir la educación universitaria de los menores.

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