La canción que Christian Nodal le dedicó a Cazzu frente a Ángela Aguilar (VIDEO)

Recientemente, durante la celebración del cumpleaños de Pepe Aguilar, una actuación de Christian Nodal ha desatado una ola de especulaciones entre sus seguidores. El cantante interpretó una emotiva canción que muchos creen iba dirigida a su expareja Cazzu, justo frente a Ángela Aguilar .

Esta sería la canción que Christian Nodal le dedicó a Cazzu frente a Ángela Aguilar

Durante la fiesta, Christian Nodal dejó a todos boquiabiertos con su interpretación de “Por Mujeres Como Tú”, una canción cargada de sentimiento que no pasó desapercibida para los asistentes. Lo curioso del asunto es que la cantó frente a su esposa, Ángela Aguilar, e incluso su suegro, Pepe Aguilar, le aplaudió con entusiasmo.

Pero la cosa no quedó ahí. Más tarde, Nodal hizo dueto con Leonardo Aguilar para cantar “La Chancla”, un clásico de Antonio Aguilar. No obstante, lo que llamó la atención fue la forma en que Nodal enfatizó la frase “la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar”. Muchos fans no tardaron en especular que podría tratarse de una indirecta hacia Cazzu, su expareja. ¿Será que el cantante aprovechó la ocasión para mandar un mensaje?

Resurge el rumor de que Ángela Aguilar está embarazada

Como si el revuelo causado por la actuación de Nodal no fuera suficiente, la fiesta también dio pie a que resurgieran los rumores sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar. Durante el evento, la joven cantante fue vista interpretando canciones junto a su hermano Leonardo. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los presentes fue su silueta.

Algunos internautas notaron que Ángela lucía una “pancita” un tanto más prominente de lo habitual, lo que inmediatamente desató especulaciones sobre un posible embarazo. Estos rumores, que parecían haberse disipado recientemente, han cobrado nueva fuerza, manteniendo a los seguidores de la dinastía Aguilar a la expectativa de una posible confirmación o desmentido por parte de la artista.

