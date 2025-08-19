Telescopio James Webb revela una nueva luna en Urano: el diminuto satélite que había permanecido oculto

La exploración espacial sigue sorprendiendo al mundo con hallazgos que cambian lo que sabemos sobre el universo. En esta ocasión, el Telescopio Espacial James Webb detectó una diminuta luna que orbita alrededor de Urano, un hallazgo que la NASA confirmó recientemente y que ha despertado gran interés en la comunidad científica.

El satélite, con un diámetro estimado de solo 10 kilómetros, fue observado gracias a la cámara de infrarrojo cercano del telescopio durante un análisis realizado en febrero de 2025. Su tamaño reducido y su débil brillo explicarían por qué había pasado desapercibido durante décadas, incluso para la nave Voyager 2, que sobrevoló el planeta en los años ochenta.

¿Cuál fue el descubrimiento del Telescopio James Webb?

Con este descubrimiento, Urano suma ya 29 lunas conocidas. La mayoría de ellas reciben nombres inspirados en personajes de Shakespeare y Alexander Pope, y aproximadamente la mitad son cuerpos pequeños que orbitan a poca distancia del planeta.

El hallazgo refuerza la idea de que podrían existir más satélites diminutos alrededor de Urano esperando ser detectados. “Probablemente hay muchas más de ellas y solo necesitamos seguir buscando”, señaló Matthew Tiscareno, científico planetario del Instituto SETI y participante en la investigación.

El papel del James Webb en nuevos descubrimientos

Desde su lanzamiento, el telescopio James Webb ha permitido observar con mayor detalle regiones y objetos del espacio que antes resultaban invisibles. Gracias a su avanzada tecnología de detección infrarroja, es capaz de identificar cuerpos tan pequeños como esta nueva luna, que representa un avance significativo en la comprensión del sistema de Urano y su compleja dinámica orbital.

Este hallazgo de la NASA no solo amplía el mapa de los satélites del planeta, sino que también alimenta la expectativa de futuros descubrimientos que podrían cambiar lo que sabemos sobre los gigantes helados del sistema solar.

El descubrimiento también abre la posibilidad de futuras misiones enfocadas en Urano, un planeta que hasta ahora ha recibido poca atención en comparación con Júpiter o Saturno.

