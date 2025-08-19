Vicente Fernández Jr y Mariana González confirman que serán padres; así fue el momento

Este martes, las redes sociales de Vicente Fernández Jr y Mariana González se han llevado todas las miradas y comenzaron a llenarse likes y comentarios de amor y felicitaciones. Es que la pareja, que formalizó su unión en noviembre de 2023, confirmó que serán padres.

Fue en la plataforma Instagram en la que ambos publicaron un video con un emotivo mensaje. Vicente Fernández Jr y Mariana González venían buscando esta bendición mediante tratamientos de fertilidad, luego de que el hijo del “Charro de Huentitán” se sometiera a una vasectomía tras su última relación.

Un hermoso milagro ha llegado

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas”, señala el posteo a través del cual Vicente Fernández Jr y Mariana González confirmaron que están embarazados.

“Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza. Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres!”, remarca el efusivo mensaje en Instagram que se acompaña de un emotivo video de la feliz pareja y la ecografía.

¿Cómo anunciaron Vicente Fernández Jr y Mariana González su embarazo?

La noticia del embarazo de Vicente Fernández Jr y Mariana González ya recorre las distintas redes sociales y sus seguidores no han tardado en demostrarles su afecto. Sin embargo, esta no ha sido la única noticia confirmada por los enamorados.

En el mismo posteo, Vicente Fernández Jr y Mariana González remarcan que “ya hemos pasado el primer bimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”.

Además, expresaron un “Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos. Sabemos que este camino será aún más especial rodeados de tanto amor”. Y en este marco, sobre el final del video, puede verse la fecha confirmada del parto. En febrero del 2026 Vicente Fernández Jr y Mariana González podrán darle el primer beso al fruto de su amor.