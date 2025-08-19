Así brilla la CDMX desde el espacio: astronauta de la NASA comparte espectacular foto nocturna

El cielo nocturno de la Ciudad de México (CDMX) ha quedado plasmado en una imagen que rápidamente ha cautivado a usuarios en las redes sociales. Don Pettit, astronauta de la NASA, compartió una fotografía capturada con ayuda de una cámara especial que instaló en la Estación Espacial Internacional, logrando mostrar cómo luce la capital mexicana desde el espacio exterior.

Aunque Pettit ya regresó a la Tierra, el dispositivo orbital que dejó en funcionamiento le permite seguir observando y registrando distintos puntos del planeta. En esta ocasión, su lente se posó sobre la CDMX, revelando una panorámica nocturna en la que resalta el brillo de las luces citadinas que hacen única esta ciudad.

¿Cómo luce la CDMX desde el espacio?

En la toma se aprecian claramente las avenidas, edificios y la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que destaca como una línea iluminada en medio del resplandor urbano. También se identifican zonas oscuras que corresponden al antiguo lago de Texcoco y a otros cuerpos de agua en los alrededores.

Mexico City seen at night from the ISS. Always distinguishable by the dark patch of Lake Texcoco, and connected airport runway extending into the city center. pic.twitter.com/qz2h0GIRgn — Don Pettit (@astro_Pettit) August 17, 2025

La claridad de la fotografía demuestra cómo, pese a la distancia, los rasgos geográficos y urbanos de la capital mexicana son visibles desde fuera del planeta. Gracias al zoom del equipo orbital, la imagen ofrece una perspectiva única que combina ciencia, tecnología y belleza visual.

Una mirada al planeta desde arriba

El trabajo de Don Pettit forma parte de un proyecto personal que busca acercar al público la experiencia de ver la Tierra desde la órbita. Cada imagen compartida no solo muestra paisajes extraordinarios, sino que también invita a reflexionar sobre la magnitud de las ciudades y la manera en que se transforman con la luz artificial.

La Ciudad de México, una de las metrópolis más pluriculturales, grandes y pobladas del mundo, quedó retratada como un brillante punto en la basta inmensidad del espacio, recordando la huella que deja la humanidad incluso en la oscuridad del infinito universo.

