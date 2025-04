¿Canción “Torero” de Chayanne podría desaparecer? La increíble petición que la PETA solicitó

En el 2002 una de las canciones que movió a mucha parte de la población mundial fue el éxito de Chayanne llamado “Torero”. Es una canción que trae a la memoria aquellos años donde el puertorruiqueño dominaba la industria. No es que en estos momentos no tenga el talento o la fama de antes, pero vaya que ya pasaron muchos años del lanzamiento de dicho éxito musical.

Ahora, dicha canción se encuentra en una situación bastante particular. No es noticia que en los años recientes una de las luchas más fuertes a nivel mundial ha sido contra los espectáculos donde los animales son maltratados. Ahí no hay ninguna polémica por parte de la mayoría, pero este es el caso con la petición recién hecha al cantante de 56 años.

¿La canción “Torero” de Chayanne está en riesgo?

Lo primero que se debe aclarar es que no hay amenazas directas contra el cantante que en mayo tendrá un gira por España. Eso es una noticia fantástica al volver a este país, pero sabemos que esta es una de las naciones con la tradición más fuerte dentro de la tauromaquía. Y justo en ese sentido va la petición de estas personas.

La PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) solicitó al cantante de la isla que cambie el nombre de esta emblemática canción. Consideran que al ser una pieza musical tan importante, Chayanne podría hacer un bien al erradicar cualquier discurso que pudiera alentar a participar de toda la cultura detrás de las corridas de toros.

Las redes están divididas al opinar de esta petición. La realidad es que el tema principal de la canción es el amor y la entrega que se debe tener por una persona, donde utiliza la figura de una tradición que está muy arraigada en muchas partes del mundo. En ese sentido, toca esperar lo que suceda con esta canción, donde se propone que le cambie el nombre a ‘Bombero’, exaltando así la noble labor de estas personas dentro de las distintas sociedades en el mundo.

