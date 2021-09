Canciones de Bad Bunny y Daddy Yankee, entre las 500 mejores de la historia.

Rolling Stones, metió en la lista de mejores canciones de la historia a dos reggaetoneros, Daddy Yankee y Bad Bunny. Te contamos.

Sin duda el género urbano se ha estado abriendo puertas año con año en la música de todo el mundo, ¡no hay lugar en el universo en donde no se escuche y no les guste el reggaetón! Y una gran sorpresa es que dos de las canciones más exitosas en América Latina, ¡ya están en la lista de las 500 mejores canciones de la historia! ¿Cuáles son? Te contamos...

“Galosina” de Daddy Yankee y “Safaera” de Bad Bunny, entre las 500 mejores canciones de la historia.

La revista Rolling Stone, lanzó un nuevo listado de las 500 mejores canciones de la historia. Dentro de la lista destacan dos canciones que conocemos muy bien, las únicas de intérpretes puertorriqueños. “Safaera” de Bad Bunny y “Gasolina” de Daddy Yankee, ¡wooow!

La canción “Gasolina” lanzada en 2004, ¡sí, ya 17 años de cantar y bailar esta canción! Perteneció al disco “Barrio Fino”, y se ubica en el puesto 50 en la lista. Mientras que “Safaera” del “conejo malo”, canción con la que recordamos la cuarentena del 2020, está en el lugar 329.

Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar, y es que los cibernautas que no disfrutan del género urbano, no les gustó la noticia, pero cabe recalcar que el listado publicado esta semana por la revista especializada en música, tomó en cuenta la opinión de más de 250 compositores de la industria musical a nivel mundial. ¡No fue la decisión de cualquiera! Así que aunque tengan gustos diferentes, ambas canciones lograron estar en la lista.

Muchas otras personas estuvieron muy contentas de este logro, pues los latinos son tomados en cuentas en lo actoral, ¡y ahora también en lo musical!

Tú qué opinas, ¿te gustan estas canciones?

