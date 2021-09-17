Filtran dueto prohibido entre Maluma y Christian Nodal.

¡Las redes sociales están que arden este 16 de septiembre! Además de por las fiestas patrias, ¡por un audio filtrado! Sí, una canción, de Maluma y Christian Nodal que nunca salió. Te contamos.

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Dueto Christian Nodal y Maluma.

Desde hace tiempo se rumoraba sobre un posible dueto entre dos de los artistas más fuertes y exitosos del momento en diferentes estilos musicales, Maluma y Christian Nodal. Pero se quedó en eso, solo un rumor... Pasaron varios meses y en la tarde de este 16 de septiembre del 2021, ¡se filtró en redes sociales el audio de este dueto "prohibido” que sí grabó el reggaetonero y el intérprete de regional mexicano!

Fue la influencer de espectáculos “Chamonic3", quien a través de su cuenta de Instagram, reveló un pedacito de este dueto entre Maluma y Christian Nodal para la canción “100 años”, ¡sí, la canción que conocemos de Maluma con Carlos Rivera! Y es que se supone que debería haber salido esta colaboración hace tres años entre Nodal y Maluma, pero la disquera del prometido de Belinda no dejó que se lanzara: “Las cosas como son, Nodal sí grabó el dueto con Maluma y ya tenían hasta el video musical... Aquí les comparto un poco de la canción que Christian Nodal grabó con Maluma en el 2018, pero su disquera nunca dejó que saliera el dueto, porque Maluma es de otra disquera”. Dijo la influencer.

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¿Por qué nunca salió la canción de Christian Nodal y Maluma?

En la publicación, explica que ya hasta tenían el video oficial, pero el sello discográfico que desde entonces ha representado a Nodal, impidió que él colaborara con Maluma, ¡todo por pertenecer a otra discográfica a la que consideran como su rival en la industria musical! ¿Se imaginan el éxito de la canción actualmente?

Al final, se grabó el tema con Carlos Rivera, talentosísimo cantante mexicano, ¡y de igual forma fue muy exitosa! Carlos fue elegido porque comparte disquera con Maluma, así que no hubo problemas legales por los derechos de la canción. El video tiene en YouTube más de 90 millones de reproducciones.

¿Sabías esta historia?

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